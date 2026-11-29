La consagración de Palmeiras en la Copa Libertadores 2026 dejó una de las imágenes más llamativas de los festejos en Montevideo.
El baile viral de la presidente de Palmeiras tras ganar la Copa Libertadores
Cumplió la promesa que había hecho antes de la final ante Estudiantes y se sumó a los festejos del plantel con un baile de funk en el estadio Centenario.
Después de vencer 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario, la presidenta del club brasileño, Leila Pereira, se sumó a la celebración de los futbolistas y cumplió una promesa que había realizado antes de la definición: bailar funk junto al plantel si conseguían levantar el trofeo continental.
La dirigente no dudó en ingresar al festejo y compartir el momento con los jugadores sobre el campo de juego. Entre música, abrazos y movimientos de baile, Pereira protagonizó una escena que rápidamente se difundió en las redes sociales y se convirtió en una de las postales de la consagración del Verdao.
El momento tuvo un antecedente. Antes de la final frente al conjunto argentino, la presidenta había anticipado que, en caso de conseguir el título, celebraría con un baile. Con la cuarta Libertadores en las vitrinas del club, llegó la oportunidad de cumplir con su palabra.
"Ya cumplí mi promesa, bailé funk, bailé con mis jugadores, con Vitor Roque, con Barboza, pero era funk para toda la familia. Bailé, ya verán por ahí que bailé", expresó entre risas en declaraciones a medios brasileños.
La cuenta oficial de Palmeiras también compartió las imágenes de la celebración y acompañó la publicación con un mensaje breve: "Lo prometió y lo cumplió".
Un logro histórico
Más allá de la particular celebración, la conquista tuvo un significado especial para Leila Pereira. La dirigente se convirtió en la primera mujer en ganar la Copa Libertadores como presidenta de una institución, un acontecimiento que destacó durante sus declaraciones posteriores a la final.
"Soy campeona de la Libertadores, la primera mujer campeona de la Libertadores de todos los tiempos. Este título es para ustedes, mujeres. Podemos hacer lo que queramos. Somos campeonas", manifestó.
Pereira también dedicó el trofeo a las mujeres y expresó su satisfacción por haber alcanzado uno de los principales objetivos de su gestión al frente de la entidad paulista.
La presidenta asumió el liderazgo de Palmeiras en 2021 y, desde entonces, estuvo vinculada a una etapa de importantes conquistas deportivas. La consagración ante Estudiantes representó uno de los momentos más destacados de su trayectoria dirigencial.
En sus declaraciones, además, repartió reconocimientos entre los protagonistas de la campaña. Felicitó a los futbolistas, al cuerpo técnico encabezado por el portugués Abel Ferreira, al director deportivo Anderson Barros y a los hinchas que acompañaron al equipo en Montevideo y desde Brasil.
También tuvo palabras especiales para el entrenador, a quien calificó como el mejor de la historia de Palmeiras.
Cuarta Libertadores
El equipo paulista consiguió el título tras imponerse por 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en Uruguay. El gol de Ramón Sosa, en el comienzo del segundo tiempo, estableció la diferencia en un encuentro que tuvo un cierre exigente para el conjunto brasileño.
Con este resultado, Palmeiras alcanzó su cuarta Copa Libertadores, después de las conquistas de 1999, 2020 y 2021. De esa manera, igualó a Flamengo como el club brasileño con más títulos en la historia de la competencia.
La victoria también prolongó el dominio de los equipos de Brasil en el certamen continental, con ocho ediciones consecutivas ganadas por instituciones de ese país.
Para Estudiantes, en tanto, la derrota significó quedarse sin la posibilidad de sumar su quinta estrella continental. El equipo platense conserva los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2010.
En medio de los festejos por una nueva consagración internacional, el baile de Leila Pereira terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la noche. Una promesa cumplida que combinó la celebración deportiva con un momento de distensión entre la máxima autoridad del club y los futbolistas.