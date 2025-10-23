Increíble: Marcos Rojo lesionó en el rostro a un compañero en la caída de Racing ante Flamengo

Sobre el final del partido entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores se produjo un hecho llamativo en el que el defensor Marcos Rojo golpeó en una situación de juego a Santiago Sosa, también de La Academia.
El defensor fue protagonista de un desafortunado incidente que opacó la derrota de Racing en el Maracaná, dejando a un compañero con el rostro afectado.
El ex jugador de Boca saltó a disputar el balón y no vio que su compañero tenía intensiones similares. El resultado fue un golpe con el brazo izquierdo de Rojo en el rostro de Sosa.
Tras unos segundos, y luego de ser asistido, el jugador camiseta 13 de Racing se incorporó y llamó la atención como le quedó el ojo derecho. Literalmente "abollado".
Racing perdió por 1 a 0 con Flamengo de Brasil al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Maracaná, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025.
El único gol de la noche llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, con un tanto en contra del defensor Marcos Rojo.
Con la derrota por la mínima, Racing mantiene la ilusión de poder remontar como local y meterse en la final de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia.
El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21:30, en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.
La primera llegada del partido fue para el local, a los 15 minutos, cuando el volante Jorge Carrascal sacó un remate bajo y muy potente por el primer palo, contenido de gran manera y sin dar rebote por Cambeses.
Cinco minutos más tarde, un centro desde la izquierda al segundo palo fue bajado por el lateral Guillermo Varela para el remate de primera del volante Giorgian De Arrascaeta, que dio en el caño izquierdo de Cambeses.
Racing tuvo su única llegada del primer tiempo cuando iban 33 minutos, con un córner al primer palo del mediocampista Agustín Almendra que fue punteado por el delantero Santiago Solari, con un remate alto que fue despejado por el arquero Agustín Rossi.
Diez minutos después, un centro cruzado habilitó la subida del lateral Guillermo Varela, que remató cruzado con un tiro, a media altura, que se fue ancho.
En el primer minuto de descuento, después de una serie de rebotes en el área, el delantero Pedro improvisó una pirueta en el borde del área chica para rematar con la cara externa del pie, con un tiro que fue contenido por Cambeses.
La primera llegada del complemento fue de Racing, a los 11 minutos, cuando un córner al segundo palo habilitó un buen cabezazo del mediocampista Santiago Sosa que dio en el travesaño, aunque la jugada fue anulada por una falta previa.
La visita se volvió a acercar a los 19 minutos, con un centro desde la derecha de Solari le llegó al extremo Tomás Conechny, que remató de primera desde adentro del área aunque no pudo ajustar su disparo, que se fue ancho.
El guardameta Cambeses volvió a salvar a Racing a los 32 minutos, con un remate desde la frontal del área del extremo Samuel Lino que fue detenido por el exarquero de Banfield con un vuelo extraordinario sobre su poste derecho.
A los 43 minutos del segundo tiempo, el arquero Facundo Cambeses volvía a desviar un mano a mano sobre el costado izquierdo del área, aunque el rebote fue rematado por Jorge Carrascal desde el borde del área y terminaría desviándose en el defensor Marcos Rojo, antes de ingresar al arco.
La serie inició en Río de Janeiro, ya que Flemengo fue segundo de grupo, y se definirá en Avellaneda el próximo miércoles 29 de octubre desde las 21.30 horas. A continuación la grilla de fechas:
Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
Cuartos de final: 17 de septiembre.
Semifinales: 22 de octubre.
Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.
