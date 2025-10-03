Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Este sábado, desde las 21, el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, será sede de una nueva edición del festival de boxeo que periódicamente organiza el promotor Carlos Lemos en la institución rojinegra.
El gimnasio Roque Otrino será la sede de una nueva edición del festival boxístico organizado por el promotor Carlos Lemos. Se destacan, además de 10 peleas amateurs, el doble fondo entre púgiles rentados: los representantes sabaleros Diego Borda y Jonathan Vergara enfrentarán a Franco Huanque y Ramón Ibarra respectivamente.
Fiscalizado por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe (ABPSF), la organización del evento dio a conocer la programación del mismo, en la cual se destacan, además de los diez combates protagonizados por pugilistas amateurs representantes de diversos gimnasios y escuelas de boxeo locales y de localidades cercanas, la realización de dos pleitos de carácter profesional.
Uno de ellos es el que, a cuatro rounds y en categoría ligero, tendrá como contendientes a Diego "El Zurdo" Borda, del Club Colón; y Franco "El Indio" Huanque, de la ciudad de Neuquén.
El otro combate entre púgiles rentados, a cuatro rounds en divisional pesado, será el que enfrentará a Jonathan "Chiquito" Vergara, del Club Colón, ante el santiagueño Ramón "El Caya" Ibarra.
