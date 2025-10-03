Este sábado

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

El gimnasio Roque Otrino será la sede de una nueva edición del festival boxístico organizado por el promotor Carlos Lemos. Se destacan, además de 10 peleas amateurs, el doble fondo entre púgiles rentados: los representantes sabaleros Diego Borda y Jonathan Vergara enfrentarán a Franco Huanque y Ramón Ibarra respectivamente.