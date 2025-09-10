A 55 años de un momento histórico

Monzón, la pelea con Candy Rosa antes de Benvenuti, las visitas a la Basílica y el Lole

El 10 de septiembre de 1970, Carlos Monzón se despedía del público argentino antes de ir a Roma a ganar el título del mundo de los medianos. Pocos creían en él. Su primera bolsa y un antojo: manejar un Torino.