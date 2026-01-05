#HOY:

Williams confirmó la fecha de presentación de su monoplaza para la temporada 2026

La escudería británica revelará la decoración de su monoplaza 2026 el 3 de febrero en Grove, tras completar ensayos privados en Barcelona y antes del inicio de los tests oficiales en Bahréin.

Antes de su presentación oficial, el FW48 ya habrá tenido su primer contacto con la pista.
Williams anunció oficialmente la fecha de presentación de su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1. El equipo británico mostrará la decoración del FW48 el martes 3 de febrero, durante un evento que se realizará en su sede de Grove y que contará con la presencia de sus pilotos titulares, Alexander Albon y Carlos Sainz.

De esta manera, Williams se convierte en la segunda escudería en confirmar su lanzamiento para la nueva era reglamentaria, luego del anuncio realizado por Mercedes días atrás.

Ensayos privados con decoración provisional

Antes de su presentación oficial, el FW48 ya habrá tenido su primer contacto con la pista. El monoplaza participará en los ensayos privados de Barcelona, que se desarrollarán a puertas cerradas y con una decoración provisional definida a finales del año pasado mediante una votación de los aficionados.

Antes de su presentación oficial, el FW48 ya habrá tenido su primer contacto con la pista.

Estas pruebas permitirán al equipo recopilar datos clave en la antesala de los tests oficiales de pretemporada que se llevarán a cabo posteriormente en Bahréin.

Un proyecto en crecimiento

Bajo la conducción de James Vowles, Williams viene de completar su mejor campaña en la Fórmula 1 de la última década. En la temporada pasada, la escudería finalizó quinta en el campeonato de constructores, con un total de 137 puntos y dos podios, consolidando el proceso de recuperación iniciado tras su adquisición por Dorilton Capital.

El equipo buscará ahora dar un nuevo salto de competitividad en el inicio de la nueva normativa técnica, con una alineación que combina continuidad y experiencia.

Nov 19, 2025; Las Vegas, NV, USA; The crew of Williams driver Carlos Sainz (55) practice pit stops before the Las Vegas Grand Prix at Las Vegas Strip Circuit.

El calendario de presentaciones

Con la confirmación de Williams, solo resta que McLaren —actual campeón del mundo de constructores— anuncie la fecha de presentación de su monoplaza 2026, completando así la agenda de lanzamientos de los equipos de Fórmula 1 de cara a la próxima temporada.

