Informe de Adimra

La actividad metalúrgica volvió a caer en octubre y acumula una baja del 5%

Se contrajo el 2,1% y acumula una baja del 5% en los primeros diez meses del año. El Uso de la Capacidad Instalada fue solo del 41,8%, el registro más bajo para un octubre desde 2016. Santa Fe fue la proovincia que registró la mayor caída.