La actividad metalúrgica sigue a la baja en Argentina. Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), en octubre cayó 2,1% interanual, aunque mejoró 0,8% frente a septiembre. En los primeros diez meses del año acumula una contracción.
La actividad metalúrgica volvió a caer en octubre y acumula una baja del 5%
Se contrajo el 2,1% y acumula una baja del 5% en los primeros diez meses del año. El Uso de la Capacidad Instalada fue solo del 41,8%, el registro más bajo para un octubre desde 2016. Santa Fe fue la proovincia que registró la mayor caída.
El Departamento de Estudios Económicos de Adimra informa que la utilización de la capacidad instalada se mantiene en mínimos históricos: 41,8%, es decir, 2,5 puntos porcentuales menos que un año atrás. Es el nivel más bajo para un octubre en la serie disponible desde 2016.
La mayor caída de octubre correspondió a Bienes de capital (-9,2%), que acumula dieciocho meses consecutivos de descensos por la escasez de pedidos, las inversiones postergadas por los clientes y la falta de trabajo contratado, según la entidad.
La producción de Maquinaria agrícola y de Equipamiento médico bajó 4,5% en ambos casos. La baja fue menor en Carrocerías y Remolques (-2,4%), Autopartes (-2,3%) y Otros Productos de Metal (-1,4%).
Crecieron Fundición (4,6% interanual), tras caer en 32 de los 33 meses previos (desde enero de 2024, salvo junio de 2025), y Equipos y aparatos eléctricos (4,2%), luego de catorce meses de descensos. Adimra aclara que ambas subas se comparan con una base baja: en octubre de 2025 estos rubros habían registrado las mayores caídas interanuales, de 12,7% y 8,6%, respectivamente.
Entre las cinco provincias más importantes, la mayor caída interanual fue la de Santa Fe (-5,6%), seguida por Entre Ríos (-3,7%), Buenos Aires (-1,7%), Córdoba (-1,0%) y Mendoza (-0,4%). Según Adimra, en Santa Fe los fabricantes de maquinaria agrícola y bienes de capital describieron una demanda interna débil, mientras que algunos autopartistas completaron en octubre pedidos recibidos en abril y mayo.
El presidente de Adimra, Elio Del Re, afirmó que “la falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos. En este contexto, el estancamiento de las ventas y un nivel de utilización de la capacidad instalada apenas superior al 40% reflejan las dificultades que atraviesa la industria”.
Agregó que “Argentina cuenta con actividades económicas que muestran un crecimiento sostenido, pero es necesario generar condiciones para que ese crecimiento alcance a más actividades industriales, fortalezca las cadenas de valor y contribuya a recuperar los niveles de producción y empleo”.
Por último, el empleo en las empresas del sector cayó 1% interanual. Según el Índice de Expectativas, el 46,0% de las firmas prevé mantener su producción en los próximos tres meses y el 28,7% anticipa una baja.