La inflación de octubre alcanzó el 2,2%, cuatro décimas por encima del 1,8% que proyectaban los analistas consultados por el Banco Central. Para el economista German Rollandi, el resultado respondió principalmente a los aumentos del gas tras los cambios en el régimen de zona fría, las subas estacionales de la indumentaria y los incrementos en verduras y hortalizas.
La inflación encontró un piso: qué impide que siga bajando y cuánto tardará en llegar a un dígito
German Rollandi analizó el comportamiento de los precios, señaló el impacto de las tarifas y los servicios en el costo de vida y advirtió sobre las dificultades que enfrenta el poder adquisitivo de los salarios y la evolución de la pobreza.
El especialista señaló que la inflación interanual se mantiene alrededor del 33% y estimó que el año terminará con un registro cercano al de 2025, entre el 31,5% y el 32%. De acuerdo con su análisis, el proceso de desaceleración perdió impulso y enfrenta obstáculos vinculados con las tarifas, los servicios y los precios internacionales.
Los factores detrás de la cifra
Entre los componentes que incidieron en el último registro, Rollandi destacó el impacto de la quita de beneficios de la zona fría, que afectó las facturas de gas en distintas regiones del país, además de los cambios estacionales en los precios de la ropa.
"Uno de los aspectos que impulsó este índice fue justamente la famosa quita de la zona fría, el aumento del gas producto de la sanción de la ley", explicó.
También mencionó las subas de productos como la papa y la cebolla, que contribuyeron al resultado mensual. El dato sorprendió por ubicarse por encima de las previsiones que manejaba el mercado.
Los precios no consiguen desacelerarse
Otro de los aspectos que analizó el economista fue la diferencia entre la inflación mayorista y la minorista. Aunque los precios mayoristas habían mostrado una reducción más acelerada, comenzaron a estabilizarse a mediados de 2025 y recibieron presiones de los valores internacionales.
Sin embargo, Rollandi advirtió que la evolución de ese indicador no garantiza una baja equivalente en los precios al consumidor, debido a que ambos índices tienen composiciones diferentes.
"El mayorista no necesariamente va a traccionar hacia abajo al minorista", sostuvo.
La principal diferencia está en los servicios, que continúan aumentando por encima de los bienes. Según los datos que presentó, mientras estos últimos registraban variaciones del 1,9%, los servicios se ubicaban entre el 2,5% y el 2,7%.
El economista atribuyó esa brecha, entre otros factores, a las actualizaciones de las tarifas de transporte, comunicaciones y otros servicios, cuyos incrementos mantienen presión sobre el índice minorista.
La canasta básica llegó al 40% interanual
La evolución de la canasta básica total encendió otra señal de alerta. Este indicador, utilizado para establecer la línea de pobreza, había conseguido desacelerarse hasta ubicarse cerca del 22% interanual, pero desde septiembre de 2025 comenzó a acelerar nuevamente.
Actualmente, según los datos expuestos por Rollandi, registra un incremento del 40%, por encima de la inflación general. El economista advirtió que esta evolución tendrá consecuencias sobre los próximos indicadores sociales, cuya publicación podría producirse hacia fines de 2026 o comienzos de 2027.
La canasta de crianza del INDEC también revirtió su tendencia: después de alcanzar una variación interanual del 18% hacia fines de 2025, volvió a aumentar a un ritmo similar al del índice minorista.
El problema se agrava por la situación de los ingresos. Con salarios que no consiguen acompañar el costo de vida, los hogares pierden capacidad de consumo y se resiente la actividad económica.
"Si yo bajo demanda, la economía no crece y eso también me genera más pobreza. Y ahí es donde estamos en un círculo vicioso", advirtió.
Años para llegar a un dígito
En cuanto a las perspectivas de mediano plazo, Rollandi sostuvo que reducir la inflación desde niveles cercanos al 200% hasta el 30% fue posible en un período relativamente corto, pero que avanzar desde ese punto hasta registros de entre el 6% y el 8% demandará mucho más tiempo.
"Del 30% al 8 o 6%, lleva 7 años", afirmó.
Para alcanzar ese objetivo, consideró necesario continuar con los ajustes tarifarios, implementar reformas económicas y recuperar la confianza en el peso. Sobre este último punto, remarcó que la previsibilidad de las decisiones oficiales será determinante.
"Nosotros tenemos que empezar a creer en el peso, en la moneda nacional y para eso necesitamos tiempo", explicó.
Finalmente, al referirse a los próximos meses, señaló que la caída internacional del petróleo podría favorecer los precios mayoristas. No obstante, estimó que la inflación minorista difícilmente baje del 2% mensual antes de finalizar el año, debido a la continuidad de los ajustes tarifarios.
Su proyección es que 2026 terminará con una inflación anual similar a la del año anterior, lejos de la desaceleración que esperaba el Gobierno.