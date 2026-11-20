Según un economista

La inflación encontró un piso: qué impide que siga bajando y cuánto tardará en llegar a un dígito

German Rollandi analizó el comportamiento de los precios, señaló el impacto de las tarifas y los servicios en el costo de vida y advirtió sobre las dificultades que enfrenta el poder adquisitivo de los salarios y la evolución de la pobreza.