El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difunde este jueves la inflación de mayo, la cual se habría vuelto a desacelerar aunque sigue estando por encima del 2%.
Este jueves se conoce el dato de inflación de mayo en Argentina
El INDEC difunde el IPC que se habría desacelerado por segundo mes consecutivo, aunque se mantendría por encima del 2%. A qué hora sale.
El organismo que preside Pedro Lines, tras la salida de Marco Lavagna, expondrá el Índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente al quinto mes del año.
Distintas consultoras estiman que en mayo se habría marcado una nueva desaceleración, por lo que acumularía dos meses seguidos con una tendencia a la baja.
Sin embargo, el IPC sigue siendo elevado y continúa por encima de los dos puntos. El mercado estima que recién en agosto se quebraría la barrera del 2% (1,8%).
Un dato que adelanta
La inflación de la Ciudad de Buenos Aires volvió a desacelerarse en mayo y registró una suba del 2,1%, según informó la Dirección General de Estadística y Censos porteña.
Se trata de la segunda baja mensual consecutiva y del nivel más reducido desde agosto de 2025, un dato que fortalece las expectativas de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional también muestre una nueva moderación cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda su informe esta semana.
El resultado porteño se ubicó por debajo del 2,5% registrado en abril y confirmó una tendencia de desaceleración que comenzó a consolidarse durante el segundo trimestre del año. En términos interanuales, la inflación en la Ciudad alcanzó el 33,1%, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 se mantiene por encima del 12%.
Qué dicen las estimaciones
El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). La variación interanual fue estimada en 33,4%.
El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, precisó que “para mayo, captamos una baja en la inflación, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa”, aunque alertó que “la subyacente se aceleró a 2,5%”.
EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.
La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.
El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.