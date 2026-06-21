Entrevista Jesús Rodríguez

“El objetivo estratégico del gobierno de Alfonsín fue instaurar para siempre la democracia en la Argentina”

Jesús Rodríguez escribió con Alejandro Garvié La huella democrática. Política y economía en el período 1983-1989, donde describe su mirada sobre el legado que dejó la presidencia de Raúl Alfonsín.