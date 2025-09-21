Juan Pablo Durando en la Federación Iberoamericana de Bolsas

La experiencia ganada en el sistema de arbitraje para el crecimiento de intercambios internacionales, el interés internacional por el “pagaré producto” que tiene su epicentro de uso en la provincia con la soja y la preocupación en Europa por el impacto de las guerras, son los tres tópicos que Juan Pablo Durando trajo de su reciente visita a Madrid.
El presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe participó de la 52° Asamblea de la FIAB. La Federación Iberoamericana de Bolsas y Mercados de Valores, actualmente Federación Iberoamericana de Bolsas – FIAB, se fundó en 1973 en Río de Janeiro, Brasil.
Juan Pablo Córdoba, presidente de "nuam Echange", una entidad financiera que integra las bolsas de valores de Colombia, Lima (Perú) y Santiago (Chile), fue electo presidente de de la FIAB.
¿Qué es la FIAB?
"La Federación es un actor fundamental para fortalecer los mercados de capitales de la región y avanzar en una agenda que impulse el principio del mutuo reconocimiento entre los países de la región, promover una mayor eficiencia en nuestras infraestructuras de mercado, y potenciar un mercado de capitales más inclusivo para las pequeñas y medianas empresas, incentivando principios de proporcionalidad y facilitando su acceso al financiamiento", explicó el flamante titular de la organización.
Consultado por El Litoral, Durando detalló que “lo central en Europa es la preocupación por las guerras y el proteccionismo. La guerra comercial de aranceles obviamente afecta a los mercados, que no son ajenos a las cuestiones políticas y los nuevos liderazgos”.
El pagaré-producto
Más adelante especificó que “los latinoamericanos estuvieron muy interesados con relación al pagaré-producto vinculado a commodities, que en nuestro país se usa con soja para obtener más certeza. No todos los países tienen nuestra inflación, pero la tienen y escucharon con atención nuestra experiencia”.
El pagaré-producto lo usan en Santa Fe los productores de soja para financiar la compra de maquinarias, fertilizantes o semillas. En lugar de endeudarse con una tasa fija en pesos o dólares, emiten el instrumento -promocionado por la Bolsa de Comercio de Rosario- cuyo pago está atado al valor de un determinado número de toneladas de granos a la fecha de vencimiento.
De esta forma, el productor se protege de la volatilidad del precio de su cosecha, ya que su deuda se ajusta a lo que va a producir y vender. Y en el caso argentino, además, de los efectos de las tasas y la inflación.
Durando señaló además que “tuvimos reuniones con la agregada comercial de la embajada” argentina en Madrid.
“Hay mucho por hacer; como institución estuvimos reunidos con autoridades del Centro Internacional de Arbitraje, analizando el intercambio comercial y la convalidación de un modelo que sea enriquecedor”, concluyó el directivo empresario santafesino.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.