Argentina y Nicaragua sellaron una alianza para fortalecer la agroindustria y el comercio

La Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Bolsa de Productos y Servicios de Nicaragua firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de potenciar vínculos comerciales, institucionales y académicos. La iniciativa apunta a fortalecer la cooperación en agroindustria, financiamiento y turismo, con la mirada puesta en la proyección internacional de la región.
Durante el acto, Juan Pablo Duranto, presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe destacó la importancia de este paso: “El acuerdo es de cooperación, siempre digo que cuando tenemos países hermanos que vienen a visitarnos, aprovechamos. En este poco tiempo ya tuvimos vínculos y líneas de acción para seguir trabajando institucionalmente”.
Los dirigentes sellaron compromisos de trabajo conjunto. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Durando remarcó el valor que tiene para Santa Fe su historia y experiencia en materia agroindustrial: “Somos pioneros en el desarrollo agroindustrial, lo hacemos muy bien. Acá también estuvieron presentes frigoríficos. Tenemos unas de las mejores carnes del mundo. Argentina tiene mucho para ofrecer y mucho para dar”.
Por su parte, Enrique Zamora, presidente de la Bolsa de Productos y Servicios de Nicaragua, explicó el interés que motivó la visita de su delegación: “Argentina es un referente importante en la agroalimentación y es uno de los motivos que hemos venido para acá. Queremos echar alianzas para trabajar con el campo y ver cómo ustedes operan en Santa Fe”.
Perspectivas de colaboración
El memorándum firmado contempla varios ejes de acción:
Intercambio de información y experiencias.
Organización conjunta de programas y conferencias.
Promoción de actividades de desarrollo empresarial.
Intercambio de productos y servicios entre Centroamérica, el Caribe y Argentina.
Impulso de alianzas estratégicas entre instituciones.
Zamora señaló además que Centroamérica y República Dominicana representan un mercado de casi 100 millones de personas, lo que constituye “una gran oportunidad para el sector agropecuario de Argentina”. También resaltó la posibilidad de aprovechar la experiencia local en maquinaria, técnicas productivas y cuidado ambiental para reforzar la seguridad alimentaria en la región.
Apertura hacia nuevos mercados
Desde la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (ADER), Nicolás Cabó, subrayó el valor del acuerdo en un contexto económico desafiante: “Vamos a profundizar lazos humanos para luego ir hacia intercambio de conocimiento y comercial. Nos parece la puerta de ingreso a un nuevo mercado de ida y vuelta”.
Cabó enfatizó la necesidad de generar alternativas de financiamiento: “Los costos para las pymes locales son tremendos actualmente. Tener posibilidades de abrir nuevas puertas de financiamiento internacional también es una oportunidad”.
El Bureau de Eventos Santa Fe, a través de Matías Tomati, puso en relieve la importancia de la conectividad aérea para potenciar el turismo y las inversiones. “Trabajamos sobre el turismo de reuniones y hoy tenemos una oportunidad única. Enrique está dispuesto a colaborar para que se tenga una o dos frecuencias diarias desde el aeropuerto de Sauce Viejo”, señaló.
Una mirada al futuro
El acuerdo, abre un camino de cooperación entre ambas instituciones que va más allá del comercio. Con foco en el desarrollo agroindustrial, la generación de conocimiento y la internacionalización de las pymes, las partes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos.
Representantes de Argentina y Nicaragua durante la firma del acuerdo. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Zamora resumió su impresión sobre la visita: “En tres días vemos mucho potencial y comentábamos que hay que exponenciarlo más. Realmente, Santa Fe y Rosario tienen algo fabuloso con el río Paraná y su importancia para el comercio mundial”.
El entendimiento alcanzado marca un paso significativo para la región, consolidando a Santa Fe como un actor clave en el vínculo entre Argentina y Centroamérica.
