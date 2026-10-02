El primer proyecto aprobado bajo el RIGI en Santa Fe dio su primer paso: ARCA dio luz verde a la prefactibilidad del depósito fiscal que se proyecta en Timbúes.
Avanza el megaproyecto portuario de Timbúes: ARCA dio el primer aval aduanero al RIGI
La Resolución 32/2026 aprobó la prefactibilidad de un depósito fiscal de 29.450 metros cuadrados para graneles sólidos en el complejo portuario. Es un avance necesario para poner en funcionamiento la infraestructura aduanera, aunque la propia norma aclara que ahora deberá iniciarse el trámite definitivo de habilitación.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 32/2026 de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, fechada el 24 de septiembre y publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El expediente había comenzado el 8 de abril, cuando RIGI Terminal Timbúes SA presentó el estudio para habilitar el depósito en avenida Cacique Mangoré 14264, bajo jurisdicción de la Aduana de San Lorenzo.
El aval no equivale todavía a la autorización para comenzar a operar. ARCA aprobó la prefactibilidad y dejó expresamente establecido que la empresa deberá ahora iniciar el procedimiento de habilitación y cumplir con las exigencias documentales, físicas y tecnológicas previstas en la normativa aduanera.
Casi tres hectáreas bajo control aduanero
El depósito proyectado tendrá 29.450 metros cuadrados. La mitad estará cubierta: una celda de 14.700 m² destinada exclusivamente al almacenamiento de mercadería sólida a granel. La otra parte será una plazoleta descubierta de 14.750 m² para el mismo tipo de cargas. La empresa tuvo que informar, entre otros puntos, mercaderías previstas, trazabilidad de la cadena logística, operaciones proyectadas, inversiones y tecnología a utilizar.
La resolución deja también un detalle técnico que anticipa cómo funcionará el establecimiento. La firma pidió quedar exceptuada de instalar un escáner de mercaderías y una balanza fiscal para bultos. ARCA aceptó el criterio porque se trata exclusivamente de productos a granel: la reglamentación ya exceptúa de escáneres a tanques, silos y celdas, y para este tipo de mercadería exige pesar los medios de transporte, no cada carga individual.
El sistema de cámaras propuesto también pasó el control técnico. El organismo determinó que el circuito cerrado de televisión cumple con los requerimientos mínimos vigentes.
Inversión millonaria vía RIGI
En noviembre de 2025, Economía incorporó al régimen el Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes, presentado por Terminal Timbúes SA como Vehículo de Proyecto Único. La inversión oficializada asciende a US$277 millones y fue encuadrada en el sector infraestructura. El proyecto prevé construir y operar tres unidades logístico-portuarias sobre el margen derecho del río Coronda, en conexión directa con la Vía Navegable Troncal.
Fue el primer RIGI aprobado para Santa Fe y uno de los componentes principales del paquete de inversiones portuarias que la Provincia contabilizó para 2025-2026. El Ministerio de Desarrollo Productivo calculó entonces más de US$521 millones entre proyectos públicos y privados, de los cuales US$276,9 millones correspondían a Timbúes.
El proyecto ya había atravesado otra instancia administrativa durante este año. En junio, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación autorizó una modificación del listado de mercaderías y servicios que el vehículo del proyecto puede importar utilizando las franquicias aduaneras previstas por la Ley Bases para los adherentes al RIGI. La misma resolución ordenó comunicar la decisión a ARCA para aplicar los incentivos tributarios y aduaneros correspondientes.
El puerto fue diseñado como un complejo multimodal sobre un predio de 186 hectáreas, con conexiones ferroviarias de trocha ancha y angosta, acceso vial y operación fluvial. El desarrollo empresario proyecta una terminal para cargas generales y fertilizantes, otra para agrograneles y una tercera para líquidos.
La primera prevé capacidad de almacenaje de 480.000 toneladas; la terminal cerealera, más de 100.000 toneladas entre silos y celdas y recepción de hasta 1.000 camiones diarios; y la de líquidos, tanques por 120.000 metros cúbicos.
El cronograma empresario planteó comenzar con fertilizantes durante 2025-2026 y ampliar luego hacia cargas generales, minerales, litio, cobre y otros productos regionales. Ahora, la prefactibilidad otorgada por ARCA agrega uno de los engranajes necesarios para esa operación.