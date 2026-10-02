Inversión de US$277 millones

Avanza el megaproyecto portuario de Timbúes: ARCA dio el primer aval aduanero al RIGI

La Resolución 32/2026 aprobó la prefactibilidad de un depósito fiscal de 29.450 metros cuadrados para graneles sólidos en el complejo portuario. Es un avance necesario para poner en funcionamiento la infraestructura aduanera, aunque la propia norma aclara que ahora deberá iniciarse el trámite definitivo de habilitación.