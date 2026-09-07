El comercio bilateral entre Argentina y Brasil alcanzó en agosto de 2026 un volumen total de US$ 2.578 millones, lo que representa una ligera caída interanual del 3,2% respecto del mismo mes del año pasado, aunque con un leve repunte mensual del 0,3% frente a julio, según el último informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Crecieron las exportaciones argentinas a Brasil por sexto mes consecutivo
En agosto se registraron ventas hacia el socio comercial por US$ 1.099 millones, lo que representa una suba interanual del 6,9%.
El dato sobresaliente del período fue la consolidación del crecimiento de los despachos locales hacia el país vecino. Con un total de US$ 1.099 millones, las exportaciones argentinas subieron un 6,9% interanual, encadenando su sexto mes consecutivo de saldo positivo en la variación interanual.
Por su parte, las importaciones desde Brasil cayeron un 9,6% interanual al ubicarse en US$ 1.479 millones, lo que arrojó para la Argentina un déficit comercial mensual de US$ 380 millones.
Balance acumulado y sectores clave
A pesar del resultado negativo mensual, el informe refleja una mejora sustancial en los números acumulados en lo que va del año:
En los primeros ocho meses de 2026, el saldo comercial negativo para la Argentina se ubicó en US$ 1.635 millones, marcando una notable recuperación frente a los US$ 4.103 millones de déficit registrados en el mismo lapso de 2025.
La suba de las ventas argentinas se explicó principalmente por el desempeño de polímeros de etileno, vehículos automotores para transporte de mercadería, productos lácteos (leche y crema) y óleo combustible de petróleo.
En gran medida, la contracción de las compras a Brasil se debió a una menor adquisición de vehículos de pasajeros, partes y accesorios automotrices y vehículos de carretera.
Posición en el mapa comercial
En el ranking mensual de socios comerciales de Brasil durante agosto, Argentina se posicionó en el cuarto lugar entre los principales proveedores de ese mercado (detrás de China/Hong Kong/Macao, Estados Unidos y Alemania) y se mantuvo en el tercer puesto entre los principales destinos de las exportaciones brasileñas (superada solo por el bloque chino y Estados Unidos).
Por su parte, la balanza comercial global de Brasil cerró agosto con un superávit de US$ 7.395 millones, acumulando 18 meses consecutivos de saldo favorable.