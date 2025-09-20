El superávit comercial de Argentina en agosto fue de 1.402 millones de dólares

La balanza comercial de agosto en Argentina registró un superávit de US$ 1.402 millones, un resultado positivo por vigésimo primer mes consecutivo, aunque registró una reducción de USD 473 millones respecto al mismo mes de 2024; de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe.
En agosto, las exportaciones de bienes totalizaron US$ 7.865 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 16,4%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 15,3% en las cantidades exportadas y de 0,9% en los precios. Los datos desestacionalizados registraron un alza de 2,4% y la tendencia-ciclo creció 0,9%, en comparación con el mes anterior.
Las importaciones de agosto alcanzaron un total de US$ 6.463 millones, lo que representó un incremento interanual de 32,4%. Este crecimiento se atribuyó a un aumento de 43,3% en las cantidades y a una disminución en los precios de 7,3%. Los datos desestacionalizados registraron una suba de 0,9%, y los de la tendencia-ciclo, una caída de 0,3%, en comparación con julio de 2025.
Puerto San Martín. Crédito: Fernando Nicola
De acuerdo con estos datos, el comercio exterior de bienes sumó los primeros 8 meses del año ventas al exterior por U$S 55.367 millones (+6,2%) e importaciones por U$S 50.296 millones (+32,1%), aculando un superávit de U$S 5.071 millones.
Brasil volvió a ser el principal socio comercial argentino en agosto (Expo U$S 1.177 millones e Impo U$S 1.708 millones) seguido de China (U$S 1.086 y U$S 1.523 millones respectivamente), la Unión Europea (U$S 766 y 757 millones), Estados Unidos (U$S 654 y U$S 629 millones) y Chile (U$S 732 y U$S 62 millones).
Los diez productos más exportados por Argentina en agosto fueron Harina y pellets de la extracción del aceite de soja (10,4% del total), Aceites crudo de petróleo (8,8%), Potos de soja (8,5%), Aceite de soja en bruto (6,5%), Maíz en grano (6,5%), Vehículos automóviles para transporte de mercadería (4,6%), Oro en bruto (3,9%), Carne bovina deshuesada y congelada (2,9%), Trigo y morcajo (2,6%) y Aceite de Girasol (2,2%).
En tanto los diez productos más importados fueron Vehículos automotores para el transporte de personas (8,6%), Partes y accesorios de vehículos automóviles (5,8%), Vehículos automotores para el transporte de mercancías (2,6%), Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas (2,5%), Teléfonos; aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos (2,2%), Tractores (2,1%), Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos (2,1%), Abonos minerales o químicos (1,9%), Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos (1,5%) y Sangre humana; sangre animal para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros, fracciones de la sangre y productos inmunológico (1,3%).
