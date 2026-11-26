Un nuevo esquema

El Banco Central tendrá nuevas reglas: qué cambia con la reforma de su Carta Orgánica

El Congreso convirtió en ley la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La norma redefine las funciones del BCRA, prohíbe el financiamiento al Tesoro y establece nuevas condiciones para sus autoridades y el manejo de las reservas.