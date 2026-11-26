La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya es ley. Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó los cambios introducidos por el Senado y completó el trámite legislativo de una iniciativa que modifica las reglas de funcionamiento de la autoridad monetaria.
El Banco Central tendrá nuevas reglas: qué cambia con la reforma de su Carta Orgánica
El Congreso convirtió en ley la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La norma redefine las funciones del BCRA, prohíbe el financiamiento al Tesoro y establece nuevas condiciones para sus autoridades y el manejo de las reservas.
El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei apunta a fortalecer la independencia del organismo, limitar su relación financiera con el Estado y establecer como objetivo central la preservación del valor de la moneda.
La modificación representa un cambio importante respecto del esquema establecido en 2012, cuando se amplió el mandato del Banco Central y se flexibilizaron los mecanismos que permitían financiar al Tesoro nacional.
La nueva normativa introduce modificaciones en seis áreas: las funciones del organismo, el financiamiento al sector público, la distribución de utilidades, la designación de autoridades, la administración de las reservas y las operaciones financieras.
1. El Banco Central tendrá como objetivo principal preservar el valor de la moneda
Uno de los cambios centrales es la redefinición de la misión institucional del BCRA. La nueva Carta Orgánica establece que su función única, primaria y fundamental será preservar el valor de la moneda.
De esta manera, se reemplaza el esquema vigente desde 2012, que también contemplaba la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, en el marco de las políticas del Gobierno nacional.
Con la modificación, la política monetaria queda concentrada en la estabilidad del valor de la moneda. Además, el directorio dejará de tener atribuciones para orientar el crédito hacia pequeñas y medianas empresas y economías regionales, facultades que la nueva normativa considera propias de otros organismos de fomento.
2. Se prohíbe financiar al Gobierno mediante emisión monetaria
Otro de los puntos principales es la eliminación de los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro nacional.
La reforma deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica, que habilitaba esos préstamos y establecía límites para la asistencia financiera al Gobierno.
La prohibición alcanza también a los créditos directos al sector público nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Asimismo, el BCRA no podrá adquirir títulos públicos nacionales en el mercado primario ni anticipar fondos para afrontar vencimientos de deuda.
El objetivo es impedir que el organismo funcione como una fuente de financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión de dinero.
3. Las ganancias del BCRA tendrán nuevas restricciones
La reforma también modifica las condiciones bajo las cuales el Banco Central podrá transferir utilidades al Tesoro.
A partir de la nueva normativa, solo podrán distribuirse ganancias efectivamente realizadas y líquidas. Esto significa que no podrán contabilizarse como utilidades disponibles los resultados derivados exclusivamente de una variación del tipo de cambio o de la cotización del oro.
Además, se establece que las reservas generales y otras reservas de resultados deberán alcanzar, como mínimo, el 50% del capital del organismo antes de habilitar transferencias.
La ley también contempla un régimen transitorio para utilizar parte de las utilidades en la cancelación de las obligaciones que el Estado mantiene con el Banco Central, entre ellas los adelantos transitorios y las letras intransferibles.
4. Cambian las reglas para designar y remover a las autoridades
La conducción del Banco Central tendrá nuevas condiciones de funcionamiento.
El presidente y los directores del organismo tendrán mandatos de seis años y sus designaciones requerirán el acuerdo del Senado por mayoría absoluta.
La reforma también establece condiciones específicas para la remoción de sus integrantes. Para apartarlos deberá acreditarse una falta grave y manifiesta en el desempeño de sus funciones, sustentada en hechos determinados y verificables.
El procedimiento requerirá un decreto del Poder Ejecutivo y la aprobación previa del Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
De esta manera, el Gobierno ya no podrá disponer unilateralmente la salida de las autoridades del organismo.
La norma también elimina la participación de un representante del Ministerio de Economía en las reuniones del directorio del BCRA.
5. Se modifican las reglas para administrar las reservas
La nueva Carta Orgánica incorpora cambios en la administración de las reservas internacionales.
Entre otras disposiciones, establece la inembargabilidad de los bienes que integran esas reservas y habilita al organismo a utilizar determinados activos externos, como el oro y otros instrumentos líquidos, en operaciones propias de la actividad de banca central.
También permite que el BCRA utilice esos activos como garantía en determinadas operaciones financieras.
La normativa deroga, además, el régimen de reservas de libre disponibilidad que había sido establecido durante la Convertibilidad, en 1991.
6. El Banco Central concentrará la regulación de los sistemas de pago
La reforma introduce modificaciones operativas y regulatorias. Entre ellas, concentra en el Banco Central las facultades de regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras.
También habilita al organismo a negociar títulos públicos, divisas y otros activos financieros para cumplir objetivos monetarios, cambiarios, financieros o crediticios, bajo condiciones de mercado o parámetros técnicos equivalentes.
Estos cambios completan la actualización del marco normativo que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria.
Qué busca el Gobierno con la reforma
Desde el oficialismo sostienen que los cambios apuntan a evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado para financiar los desequilibrios de las cuentas públicas y a fortalecer su independencia funcional y financiera.
La reforma también busca modificar la relación entre el Tesoro y la autoridad monetaria, con nuevas restricciones para la asistencia financiera y la distribución de resultados.
La aprobación legislativa representa un paso central en la estrategia económica de Javier Milei. Sin embargo, los efectos sobre la inflación, el crédito, las reservas y el funcionamiento del sistema financiero dependerán de la aplicación de las nuevas disposiciones y de la evolución de las variables económicas.