El dólar cerró con una cotización de $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación, con una baja de $5 en ambas puntas. Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.690 para la compra y $1.710 para la venta, sin variaciones durante la jornada.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 27 de noviembre, en Argentina
El blue se mantuvo estable en $1.710 para la venta, mientras que el MEP retrocedió un 0,18% y se ubicó en $1.665,96.
En el mercado financiero, el dólar MEP cotizó a $1.665,29 para la compra y $1.665,96 para la venta, con una caída del 0,18%. De esta manera, el blue quedó $44,04 por encima del MEP en su cotización vendedora.
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La cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.575 | venta $1.625.
Banco Provincia: compra $1.575 | venta $1.625.
Banco Nación: compra $1.575 | venta $1.625.
Banco Bica: compra $1.582 | venta $1.635.
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