La actividad económica argentina atraviesa un escenario de estancamiento, con sectores que muestran señales de recuperación y otros que continúan en retroceso. Los últimos indicadores reflejan que la tendencia de crecimiento perdió impulso y se acumulan dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, una situación que se encuadra dentro de lo que se conoce como recesión técnica.
Qué significa que la economía argentina esté en recesión técnica según los especialistas
El economista Germán Rollandi explicó que la actividad acumula dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada y advirtió que la tendencia de crecimiento se frenó. Aunque algunos sectores muestran señales de recuperación, el repunte todavía no alcanza para revertir el estancamiento económico.
Así lo explicó el economista Germán Rollandi, quien advirtió que el repunte de algunas actividades todavía no alcanza para revertir el desempeño general. Además, señaló que las perspectivas para los próximos meses son moderadas y que será necesario observar los próximos datos para determinar si la economía logró encontrar un piso o si continuará estancada.
Qué es la recesión técnica
Rollandi explicó que la recesión técnica se determina cuando se acumulan dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, tomando como referencia las variaciones desestacionalizadas. Este ajuste permite eliminar las fluctuaciones propias de cada período del año y observar con mayor precisión la evolución de la economía.
En ese sentido, aclaró que esta clasificación no implica necesariamente que la actividad vaya a profundizar su caída, sino que marca el freno de la tendencia de crecimiento que se venía registrando.
"La recesión técnica para marcarlo bien es: frenamos el crecimiento, señores. La tendencia que veníamos acumulando se frenó", sostuvo el economista.
También explicó que el escenario futuro todavía está abierto y que la economía podría volver a crecer, profundizar su retroceso o permanecer sin cambios significativos. "Lo único que te dice es: está estable. Ya no hay una tendencia de crecimiento. Se frenó ese crecimiento. ¿Qué va a pasar después? Vamos a tener que esperar", señaló.
El especialista indicó que en diciembre se conocerá una nueva actualización del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), un dato que permitirá evaluar con mayor claridad la evolución de la actividad y determinar si se consolida una recuperación o continúa el estancamiento.
Una economía que crece a dos velocidades
Uno de los principales problemas que identificó Rollandi es la desigual evolución de los distintos sectores productivos. Mientras la minería, la producción petrolera y algunos servicios muestran resultados positivos, buena parte de la industria y otras actividades todavía no consiguen recuperarse.
De acuerdo con su análisis, entre los sectores que registraron avances se encuentran minas y canteras, electricidad, gas y agua, construcción, hoteles y restaurantes. Sin embargo, el aporte de estas actividades no fue suficiente para compensar las caídas del resto de la economía.
"Solamente le sumaron 0,7 puntos interanuales al crecimiento de la economía", precisó. En contrapartida, mencionó los retrocesos de la intermediación financiera y la industria, además de otros ocho sectores que también registraron caídas.
Como resultado, la actividad económica presentó una contracción interanual del 1,2%. El economista remarcó que el deterioro no es reciente: "Hace ocho meses que la tendencia ciclo muestra cero. Está estancada, cero, nada crece".
Esta dinámica evidencia una economía con comportamientos muy diferentes según la actividad. Por un lado, la producción energética y minera mantiene un desempeño favorable, mientras que la industria continúa rezagada.
Rollandi señaló que la producción industrial se encuentra un 12% por debajo de los niveles de 2017 y consideró que la reconversión productiva llevará tiempo. En ese contexto, advirtió que no existe todavía un efecto de arrastre suficiente desde los sectores que crecen hacia el resto del entramado económico.
El crédito muestra desaceleración
Otro de los factores que genera preocupación es la evolución del financiamiento al sector privado. Si bien durante 2024 y buena parte de 2025 el crédito registró una expansión importante, hacia finales de ese año y comienzos de 2026 comenzó a mostrar señales de estancamiento.
Según explicó el economista, el financiamiento destinado a las familias se encuentra prácticamente detenido e incluso registró retrocesos en los últimos meses. En el caso de las empresas, en cambio, se observó una recuperación más moderada, cercana al 8% en términos reales.
Dentro de ese panorama, los créditos prendarios y los hipotecarios presentan comportamientos opuestos. Los primeros, vinculados principalmente a la compra de vehículos, atraviesan una desaceleración marcada y registran una caída real interanual del 10%.
Esta evolución también se refleja en el mercado automotor, cuyas ventas perdieron dinamismo. En cambio, los préstamos hipotecarios mantienen un desempeño más favorable, con un crecimiento real anual del 33%.
Para Rollandi, esta diferencia ayuda a explicar por qué la construcción comenzó a mostrar señales de recuperación, mientras que el comercio automotor continúa con dificultades.
La construcción, una de las apuestas
El crecimiento del crédito hipotecario aparece como uno de los factores que podrían impulsar una recuperación de la construcción y, posteriormente, generar un efecto positivo sobre otras actividades vinculadas.
El economista señaló que en los últimos meses comenzaron a observarse nuevas señales de movimiento en el sector inmobiliario, aunque todavía es prematuro determinar si se trata de una recuperación sostenida o simplemente de un piso después de un período de retracción.
"El gobierno, ¿en qué se basa? En que ese es un anticipo, una señal de que la economía ha tocado piso y empieza a crecer", explicó.
También mencionó la incidencia de los movimientos del dólar sobre el mercado de la construcción. Según detalló, cuando la divisa comienza a subir, parte de quienes mantienen ahorros en moneda extranjera suelen volcarlos a inversiones inmobiliarias, lo que puede favorecer el inicio de nuevos proyectos.
En ese sentido, consideró que si el dólar mantiene una dinámica similar a la registrada en los últimos días, la construcción podría sostener una tendencia de recuperación moderada.
Expectativas para los próximos meses
Aunque algunos indicadores alimentan las expectativas de una mejora hacia el cierre del año, Rollandi pidió cautela frente a las proyecciones de crecimiento. Señaló que septiembre presentó un resultado mejor al esperado, con una suba desestacionalizada del 1,1%, pero aclaró que ese avance no alcanzó para modificar la tendencia general.
Además, indicó que los primeros datos de octubre no mostraron una mejora significativa que permita hablar de una recuperación consolidada.
El desafío, por lo tanto, será comprobar si los sectores que actualmente muestran dinamismo pueden impulsar al resto de la economía o si la actividad continuará dividida entre rubros en expansión y otros que permanecen estancados.
Sobre las perspectivas, el economista advirtió que el panorama todavía presenta importantes dificultades y que la recuperación dependerá de que los avances de la construcción, la energía y la minería logren trasladarse a otras actividades.
"Va a ser un año muy difícil y muy volátil", concluyó Rollandi.
La evolución de los próximos indicadores será determinante para establecer si la economía argentina comienza a dejar atrás el estancamiento o si la pérdida de dinamismo se prolonga durante los próximos meses.