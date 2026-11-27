Análisis de los indicadores

Qué significa que la economía argentina esté en recesión técnica según los especialistas

El economista Germán Rollandi explicó que la actividad acumula dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada y advirtió que la tendencia de crecimiento se frenó. Aunque algunos sectores muestran señales de recuperación, el repunte todavía no alcanza para revertir el estancamiento económico.