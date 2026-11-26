Fiel reportó un repunte leve intermensual

La actividad industrial se contrajo 4,3% interanual en octubre y acumula una baja del 1,7% en 2026

En términos desestacionalizados y en la comparación con el mes anterior, la producción fabril registró una ligera alza (0.2%), interrumpiendo la sucesión de caídas que se observaron en los últimos cinco meses.