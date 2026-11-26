La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) informó que la actividad industrial retrocedió un 4,3% en octubre en la comparación interanual, encadenando cuatro meses consecutivos de contracción. Con este resultado, el sector acumula una caída del 1,7% en los primeros diez meses del año en relación con el mismo periodo de 2025.
La actividad industrial se contrajo 4,3% interanual en octubre y acumula una baja del 1,7% en 2026
En términos desestacionalizados y en la comparación con el mes anterior, la producción fabril registró una ligera alza (0.2%), interrumpiendo la sucesión de caídas que se observaron en los últimos cinco meses.
El Índice de Producción Industrial señaló que en el análisis de la medición desestacionalizada frente a septiembre de 2026, la actividad fabril registró un leve incremento del 0,2%, quebrando una racha negativa continua de cinco meses consecutivos.
Sin embargo, el informe advierte que la tendencia de fondo sigue siendo negativa. La institución remarcó que "las señales indican que la industria transita desde mayo una fase de contracción, alcanzando un ritmo de caída anual del 9.7%".
Asimismo, el documento destaca que la recesión tiene un alcance generalizado: "la difusión de la caída de la producción es elevada, y en el trimestre agosto-octubre alcanzó a más del 60% de la industria".
FIEL añade que este proceso recesivo es, hasta el momento, de menor intensidad que el promedio de los doce episodios observados desde 1980, situándose únicamente por encima de las recesiones industriales de comienzos de 2008, fines de 2011 y 2014.
Automotriz y construcción
Al analizar el comportamiento sectorial durante el mes de octubre, la producción automotriz encabezó las pérdidas del sector fabril, registrando mermas tanto en la fabricación de automóviles como de pick-ups. Según detalla el reporte, las exportaciones de vehículos retrocedieron nuevamente mientras las ventas internas mantienen su retracción.
En contraste dentro del sector, se observa un incremento en la participación de vehículos extrazona, híbridos y eléctricos, sumado al anuncio de inversiones aprobadas en el marco del RIGI para ampliar terminales locales como la de Toyota en Zárate.
En segundo lugar de contracción mensual se ubicó la industria de minerales no metálicos (insumos para la construcción), donde la leve mejora previa en los despachos de cemento se interrumpió, registrando caídas tanto en ventas a granel como en bolsa.
La tercera mayor baja del mes correspondió al bloque de químicos y plásticos, impactado por el cese productivo en insumos intermedios como caucho, neumáticos y negro de humo, amortiguado parcialmente por la producción de agroquímicos y jabones.
En el extremo opuesto del mes, la refinación de petróleo retomó la senda de crecimiento al finalizar la parada técnica programada en el Complejo Industrial La Plata de YPF.
Balance acumulado enero-octubre
En el balance de los primeros diez meses del año, el comportamiento sectorial muestra marcadas diferencias. Hay sectores en terreno positivo (variación % acumulada interanual) como el petróleo procesado que marcó +7,2% para alcanzar "el volumen de refinado más elevado desde 2008".
Les siguieron las industrias metálicas básicas: +3,9%; alimentos y bebidas: +2,0% y papel y celulosa: +1,5%.
Entre los sectores en terreno negativo (variación % acumulada interanual) se contabilizaron los insumos textiles: -1,1%; químicos y plásticos: -1,6%; metalmecánica: -3,6%; cigarrillos: -4,1%; minerales no metálicos: -6,3% e industria automotriz: -16,7%.
Según el tipo de bienes
Al clasificar la producción industrial por el destino económico de sus productos en el periodo enero-octubre, solo los bienes de consumo no durable (BCND) lograron registrar números positivos (+1,3%), empujados principalmente por la actividad de alimentos y bebidas.
Resto de los rubros retrocedió en el año: bienes de uso intermedio (BUI): -0,4%; bienes de capital (BK): -7,7%, arrastrados por la menor fabricación de maquinaria agrícola y bienes de consumo durable (BCD): -9,2%, afectados por la baja producción de automóviles y electrodomésticos.
En sus conclusiones finales, el reporte de coyuntura resalta que "La producción industrial registró en el mes de octubre la cuarta caída en la comparación interanual, combinando retrocesos entre los líderes y contracciones pronunciadas entre los sectores más rezagados".