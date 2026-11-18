La construcción en Argentina aumentó su costo en octubre, mientras las ventas de insumos al sector privado retrocedieron. Los precios reflejaron en el décimo mes del año una moderación respecto a la inflación, pero que todavía no se traduce en una recuperación de la demanda.
Construir se encareció menos en octubre, pero siguió cayendo la venta de materiales
El INDEC registró un aumento del 1,7% el décimo mes, por debajo de la inflación del 2,2%. Las ventas de insumos retrocedieron 9% interanual y acumularon cinco meses consecutivos de caída, según Construya.
El INDEC informó que el nivel general del ICC registró una suba de 1,7% respecto al mes anterior, frente al 2,2% que marcó el IPC. El resultado "es consecuencia de alzas de 1,5% en el capítulo 'Materiales', 1,8% en 'Mano de obra' y 1,8% en 'Gastos generales'", detalló el organismo.
Interanual, el costo de construir acumuló un incremento del 31,9%, también inferior al 33,1% registrado en la inflación nacional. Sin embargo, la evolución de sus componentes fue desigual: los materiales aumentaron 22,2% frente a octubre de 2025, mientras que la mano de obra se encareció 40,6% y los gastos generales, 33,6%.
De hecho, la mano de obra explicó 0,91 puntos porcentuales del aumento mensual de 1,7%, frente a una incidencia de 0,61 puntos de los materiales y 0,19 de los gastos generales. Según explicó el INDEC, "el capítulo 'Mano de obra' refleja el acuerdo salarial de la UOCRA", firmado el 21 de septiembre y homologado posteriormente para su aplicación en octubre.
En tanto, el organismo estadístico nacional precisó que el capítulo de gastos generales incorpora nuevos valores tarifarios de electricidad, conexiones de gas y servicios de agua y cloacas.
Cinco meses de caída en las ventas
La moderación de los costos contrasta con los resultados del Índice Construya, elaborado a partir de las cantidades vendidas por las principales empresas proveedoras de materiales para la construcción privada.
En octubre, el indicador registró una caída del 3,53% mensual desestacionalizada y del 9% interanual. El retroceso se extendió así por quinto mes consecutivo, mientras que el balance de enero a octubre mostró una contracción acumulada del 2,3% frente al mismo período de 2025.
"Las ventas de insumos disminuyeron en octubre y cumplieron cinco meses de caídas consecutivas", remarcó el Grupo Construya. La secuencia muestra que el índice desestacionalizado pasó de 277,2 puntos en mayo a 249,3 en octubre, lo que representa una disminución acumulada del 10,1%.
Para las empresas del sector, la evolución de la actividad responde a obstáculos que exceden el costo de los materiales. "La normalización de las condiciones macroeconómicas y la recuperación del crédito están siendo más lentas que lo que esperábamos meses atrás", expresaron.
La entidad sostuvo una expectativa favorable sobre el futuro de la actividad: "No obstante, desde Construya creemos que las perspectivas a mediano plazo continúan siendo positivas para la inversión residencial, en la medida que el crecimiento de la superficie autorizada para construir se plasme en obras".
Los resultados también permiten matizar la recuperación que había mostrado el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC en septiembre, con una mejora del 5,1% interanual y del 7,8% mensual desestacionalizada.
Aunque ambos indicadores miden aspectos de la actividad constructora, tienen distintas coberturas y corresponden a períodos diferentes. Por eso, las cifras de octubre de Construya no permiten determinar todavía si el repunte del ISAC de septiembre se sostuvo o se revirtió.
En la provincia, el metro cuadrado supera el millón de pesos
En el plano local, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) informó que el costo de construir aumentó 1,7% en el Gran Santa Fe y 1,5% en el Gran Rosario durante octubre.
El organismo precisó que el incremento en Gran Santa Fe respondió a las subas del 1,8% en materiales, del 1,8% en mano de obra y del 0,8% en gastos generales. En Rosario, las variaciones fueron del 1,4%, 1,8% y 0,5%, respectivamente.
Con estos movimientos, el costo del metro cuadrado de la vivienda tipo alcanzó los $1.048.942,54 en Gran Santa Fe y $1.037.187,41 en Gran Rosario.
En términos interanuales, las subas fueron del 25,6% y 24,8%, respectivamente, ambas inferiores a la inflación nacional. Los gastos generales constituyeron el componente de mayor incremento anual, con aumentos del 44,6% en Santa Fe y del 43,8% en Rosario.
El IPEC explicó que el capítulo de mano de obra incorpora el acuerdo salarial de la UOCRA, "estableciendo un aumento en el mes de octubre de 2026 del 1,8% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre de 2026".
Los valores provinciales corresponden a una vivienda unifamiliar tipo y no incluyen el terreno. Además, responden a una metodología distinta de la utilizada por el INDEC para el Gran Buenos Aires.