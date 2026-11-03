Desarrollo productivo

Pullaro pidió cuidar a la industria santafesina y planteó qué hacer con los dólares de la minería y la energía

En la 32° Conferencia Industrial de la UIA, el gobernador de Santa Fe llamó a proteger a todos los sectores productivos y propuso destinar las divisas que generen la minería y la energía al desarrollo de infraestructura. También destacó el potencial de las empresas santafesinas como proveedoras.