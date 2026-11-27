La inflación esperada por la población a nivel nacional para los próximos doce meses se ubicó en un promedio de 29,7%, mientras que la mediana se situó en el 30%. Así lo revela la Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
Las expectativas ciudadanas de inflación ceden al 29,7% anual
Las proyecciones de la población para los próximos doce meses experimentaron un marcado descenso en noviembre, pero se mantienen altas en el mes frente a las estimaciones de las consultoras financieras y por sobre las mediciones oficiales.
Este comportamiento revierte la suba registrada en octubre -cuando el promedio había escalado a 35,9%- y devuelve las perspectivas anuales a un nivel prácticamente idéntico al de septiembre (29,8%). En la comparación interanual respecto de noviembre de 2025, el promedio no muestra variaciones significativas, aunque la mediana subió del 23% al 30%.
Cabe recordar que el último indicador del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la UTDT correspondiente a noviembre de 2026 (relevado entre el 3 y el 17 de noviembre) es de 2,04 puntos en una escala de 0 a 5, lo que representa un aumento mensual del 4,1% respecto de octubre de 2026 (1,95 puntos) en el marco de una caída interanual del 17,5% frente a noviembre de 2025.
Por segmentos
En la dimensión regional, las expectativas anuales de inflación disminuyeron de forma generalizada en los tres conglomerados relevados.
El Gran Buenos Aires (GBA) encabezó las expectativas con un promedio de 31,8% (tras marcar 37,6% en octubre); la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentó la baja más pronunciada al descender de 41,2% a 29,2% (-12,0 puntos porcentuales). El Interior del país se colocó en 28,8%, después del 34,0% del período precedente.
Al analizar las respuestas según nivel de ingresos (aproximado por el nivel educativo), se constató un fuerte achicamiento de la disparidad de percepciones.
En los sectores de menores ingresos, la proyección promedio cayó de 38,3% a 30,2% (con una mediana que bajó de 30% a 25%), en tanto que en los hogares de mayores recursos pasó de 34,9% a 29,5% (con mediana estable en 30%), reduciendo la brecha entre ambos estratos a solo 0,7 puntos porcentuales.
En cuanto al horizonte inmediato de 30 días, la inflación mensual esperada por los consultados promedió 3,45% (con una mediana de 2%), mostrando una leve variación respecto del 3,39% promedio y 3% de mediana registrados en octubre.
La cautela de la City
La expectativa de la población para el corto plazo (3,45% promedio mensual) contrasta con el panorama proyectado por los especialistas del sector financiero.
De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a inicios de noviembre -recopila los pronósticos de 45 consultoras- el mercado estimó para el mes de octubre una inflación mensual del 1,8%.
En lo que respecta al componente núcleo (que prescinde de regulados y factores estacionales), el consenso de los analistas del REM anticipó una variación del 1,7% para el décimo mes del año, mientras que los diez mejores pronosticadores proyectaron un 1,6%.
El termómetro oficial
Cabe recordar que los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,2% mensual en octubre, acelerándose respecto del 1,9% de septiembre.
Con este resultado, la inflación acumulada a nivel nacional en lo que va del año alcanzó el 26,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%.