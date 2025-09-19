#HOY:

El BCRA vendió US$678 millones para intentar contener el dólar

El Banco Central intervino por tercer día consecutivo en el mercado cambiario. La divisa mayorista cerró a $1475, cerca del techo de la banda. El minorista superó los $1500 y el riesgo país se mantiene alto.

El Banco Central vendió US$678 millones para frenar la suba del dólar.
 20:18
Por: 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió este viernes US$678 millones para contener el avance del dólar. Se trata de la cifra más alta desde la salida del cepo, en medio de una semana con fuerte tensión en el mercado cambiario.

Fue la tercera jornada consecutiva de intervención oficial en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC). La cotización mayorista cerró en $1475, apenas por debajo del límite diario de la banda de flotación, que para hoy era de $1475,32.

Más de US$1.100 millones en la semana

La venta de este viernes se suma a los US$53 millones del miércoles y los US$379 millones del jueves, con lo cual el BCRA ya se desprendió de US$1110 millones esta semana. Todo para defender el techo del esquema cambiario que el Gobierno puso en marcha a mediados de abril.

“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa está diseñado así”, afirmó este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista en el programa Las tres anclas. “Hay suficientes dólares para todos y no va a haber ningún cambio”, insistió el funcionario.

El operador Gustavo Quintana, de PR Mercado de Cambios, señaló que el volumen negociado hoy fue el tercero más alto del año, y que el Central intervino para abastecer la demanda de billetes de los bancos.

El dólar superó los $1500 en Banco Nación

En el segmento minorista, la divisa cerró este viernes a $1515 en el Banco Nación, con una suba de $20 en el día. Fue la cotización más alta registrada hasta ahora, lo que consolida una tendencia de presión sostenida sobre los precios.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $1475, lo que implicó un alza de apenas 50 centavos respecto al jueves. De esa manera, terminó 30 centavos por debajo del límite superior de la banda diaria publicada oficialmente por el BCRA.

En el mercado paralelo, el dólar blue subió $10 y cerró a $1520.

El MEP y el CCL se mantienen elevados

Entre los tipos de cambio financieros, se registraron leves movimientos alcistas. El dólar MEP cotiza a $1539,50, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1557,80.

El riesgo país se mantiene cerca de los 1.500 puntos básicos, en una jornada de marcada cautela entre los inversores.

