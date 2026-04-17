Presupuesto parental

Criar en Argentina un hijo ya arranca arriba del medio millón de pesos

La canasta de crianza pegó un nuevo salto en marzo y mostró cuánto hace falta hoy para sostener a niñas, niños y adolescentes. El costo en el tramo más bajo llegó a los $515 mil, mientras que en edad escolar se acercó a los $700 mil.