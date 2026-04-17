En la Argentina de marzo, el presupuesto de criar un hijo arranca arriba del medio millón de pesos. Así lo refleja el informe “Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia” publicado este jueves por el INDEC.
Criar en Argentina un hijo ya arranca arriba del medio millón de pesos
La canasta de crianza pegó un nuevo salto en marzo y mostró cuánto hace falta hoy para sostener a niñas, niños y adolescentes. El costo en el tramo más bajo llegó a los $515 mil, mientras que en edad escolar se acercó a los $700 mil.
El presupuesto mensual volvió a pegar un salto fuerte. Todos los tramos de edad de 0 a 12 años registraron subas respecto de febrero. Para un menor de un año, la canasta llegó a $515.236; para el tramo de 1 a 3 años, a $616.046; para niñas y niños de 4 a 5 años, a $538.587; y para el grupo de 6 a 12 años, a $676.431, el valor más alto de toda la escala.
Comparado con febrero, el costo de crianza subió en todos los segmentos y lo hizo con fuerza: en menores de un año pasó de $480.463 a $515.236; en el tramo de 1 a 3 años, de $572.590 a $616.046; en el de 4 a 5 años, de $490.459 a $538.587; y en el de 6 a 12 años, de $616.484 a $676.431. Es decir: en apenas un mes, la cuenta se encareció entre unos $35 mil y casi $60 mil, según la edad.
El cuadro histórico que acompaña el informe también muestra cuánto se movió la canasta en los últimos doce meses. En marzo de 2025, criar a un menor de un año costaba $409.414; un año después, pasó a $515.236. En el tramo de 1 a 3 años, el salto fue de $486.393 a $616.046. Para el grupo de 4 a 5 años, de $408.372 a $538.587. Y en el de 6 a 12 años, de $513.720 a $676.431. El corrimiento es generalizado y deja una vara bastante más alta para cualquier hogar con niñas, niños o adolescentes a cargo.
La franja escolar pegó un salto
La secuencia no es lineal por edad, porque la canasta combina dos factores que se mueven distinto: por un lado, los bienes y servicios; por el otro, el tiempo de cuidado valorizado.
En los chicos de 6 a 12 años, el costo de bienes y servicios fue de $374.042, mientras que el cuidado se valorizó en $302.389. En cambio, en menores de un año, el esquema se invierte: los bienes y servicios llegaron a $183.349, pero el cuidado trepó a $331.888, es decir, casi dos tercios del total. En el tramo de 1 a 3 años, los bienes y servicios sumaron $236.746 y el cuidado $379.300. Para niñas y niños de 4 a 5 años, los bienes y servicios fueron $301.525 y el cuidado $237.063.
La estructura de la canasta, entonces, vuelve a mostrar que en la primera infancia, lo que más pesa es el tiempo de atención. Y a medida que avanzan los años, el componente de consumo cotidiano —alimentos, transporte, educación, vestimenta, salud— empieza a empujar más.
El gasto se hace más grande al inicio del período escolar. Además, la educación adquiere un énfasis específico para el IPC de marzo porque es el mes de comienzo de las clases, por lo que suele ser el componente que más tracciona la inflación general. La comparación mensual con febrero refuerza esa idea: la canasta subió 7,24% en menores de un año, 7,59% en el tramo de 1 a 3 años, 9,81% entre los 4 y 5 años y 9,72% en el grupo de 6 a 12.
Qué mide la canasta
El propio INDEC lo explica en el informe: “la canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad”. Esa es la clave metodológica del indicador. No se trata solo de precios de góndola ni solo de alimentos. Se trata de un costo integral de crianza.
Para el cálculo del componente de bienes y servicios, el organismo toma como base la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, la misma que utiliza para medir pobreza. El informe lo define así: “Dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”. Después, esa referencia se ajusta mediante coeficientes de adulto equivalente según la edad.
En cuanto al componente de cuidado, el INDEC aclara que “las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”. Para marzo, el informe fijó 147 horas mensuales para menores de un año, 168 horas para el tramo de 1 a 3, 105 horas para el de 4 a 5 y 84 horas para el de 6 a 12. El valor por hora fue de $2.258 para los grupos de hasta 5 años y de $3.600 para el tramo de 6 a 12.
Ahí se ve con bastante claridad por qué la canasta de crianza puede moverse a un ritmo distinto del IPC general. No replica automáticamente la inflación. Está atada, por un lado, a la CBT y, por otro, al valor de una hora de cuidado formalmente valorizada. O sea: mezcla precios de consumo con valorización del tiempo.