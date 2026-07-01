El dólar cerró con subas en los segmentos paralelos y cierta estabilidad en los bancos. El blue terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una suba de 0,66%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.525,77 y $1.526,17, con un avance de 0,44%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 1º de julio
El mercado cambiario registró subas en los segmentos paralelos, en el dólar MEP y en los bancos.
Así cerró dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con suba de 0,67% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.460 y $1.510, también con alza de 0,67% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.445 y $1.505, con suba de 0,68% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.456 para la compra y $1.515 para la venta, con variación de 0,33% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.470 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,67% y spread de $40.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,44%: $1.525,77 para la compra y $1.526,17 para la venta. El spread fue de $0,40.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,66% y terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. El spread quedó en $20.