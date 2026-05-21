Efecto "puerta a puerta"

Las compras de argentinos al exterior vía courier alcanzaron un nuevo máximo histórico

El ingreso de paquetes importados por el servicio de mensajería privada trepó un 135,9% interanual durante abril. El impacto de la flexibilización normativa de la ARCA y el auge del comercio electrónico reconfiguran el consumo, con una marcada tendencia que se hace sentir también con fuerza en las terminales postales de Santa Fe.