El hábito de consumo de los argentinos consolida una transformación tan acelerada como previsible tras los cambios regulatorios. Durante el mes de abril, las compras realizadas al exterior a través del sistema de courier alcanzaron un nuevo máximo histórico, impulsadas por un crecimiento exponencial del 135,9% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Las compras de argentinos al exterior vía courier alcanzaron un nuevo máximo histórico
El ingreso de paquetes importados por el servicio de mensajería privada trepó un 135,9% interanual durante abril. El impacto de la flexibilización normativa de la ARCA y el auge del comercio electrónico reconfiguran el consumo, con una marcada tendencia que se hace sentir también con fuerza en las terminales postales de Santa Fe.
La combinación de una mayor oferta global en plataformas digitales, la simplificación de los trámites aduaneros y el incentivo de las franquicias vigentes terminaron por consolidar un escenario donde el "puerta a puerta" ya no es una opción de nicho, sino una alternativa cotidiana para miles de usuarios que, también desde el centro-norte santafesino, deciden sortear las góndolas locales.
Esta fuerte aceleración encuentra su principal explicación en el nuevo marco normativo que rige desde principios de 2025, diseñado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las modificaciones de los topes económicos y los pesos máximos permitidos abrieron una ventana de oportunidad que el consumidor local no dejó pasar, dinamizando los envíos de plataformas globales de indumentaria, tecnología y pequeños artículos para el hogar.
Las claves detrás del boom aduanero
La flexibilización implementada por el organismo recaudador modificó sustancialmente las reglas de juego para los "pequeños envíos". Actualmente, el peso máximo permitido para los paquetes o piezas postales que ingresan bajo la modalidad de courier privado se ubica en los 50 kilos por envío. Este incremento en la capacidad de carga facilitó sustancialmente la logística para compras de mayor volumen.
A la par del tonelaje, los límites económicos también juegan a favor del bolsillo del comprador. El valor máximo permitido para cada operación se fijó en US$ 3.000, una cifra significativamente superior a los topes que rigieron en años anteriores. Lo que vuelve sumamente atractiva la transacción es que, para compras de hasta US$ 400, los usuarios no deben abonar los derechos de importación ni la tasa de estadística, quedando únicamente alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Otro factor determinante que agilizó el proceso es la desregulación de la cantidad de envíos: hoy en día no existe un tope anual para las operaciones realizadas por courier. Sin embargo, la normativa de la ARCA mantiene una serie de restricciones específicas dentro de la categoría de "pequeños envíos", donde se establece un límite de hasta tres unidades de una misma especie y un máximo de cinco envíos al año por persona física.
Menos burocracia, más envíos
A diferencia de lo que ocurría con los antiguos esquemas postales, que requerían tediosos pasos de validación en plataformas fiscales y demoras en los canales de distribución, el sistema actual descentralizó los controles de recepción. Al momento de recibir un paquete enviado a través de una empresa de courier privado, el usuario ya no tiene la obligación de registrar o ratificar la recepción en el sitio web de la ARCA.
Esta simplificación del trámite administrativo opera solo para los prestadores privados; los controles manuales de registro digital únicamente persisten en aquellos casos en los que la mercadería sea canalizada y distribuida a través de la estructura de Correo Argentino.
El salto estadístico registrado en abril confirma que las facilidades arancelarias y logísticas actúan de manera directa sobre la demanda. Con un crecimiento interanual de tres cifras, el régimen de importación para particulares dibuja un nuevo mapa en el comercio local, obligando a los sectores productivos y comerciales de la región a mirar de cerca un fenómeno que parece haber llegado para quedarse.