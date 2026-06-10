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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 10 de junio, en Argentina

El mercado cambiario tuvo movimientos dispares este martes: el blue subió, el MEP retrocedió y en bancos hubo alzas y estabilidad.

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El mercado cambiario cerró con movimientos dispares este martes. En el Banco Nación, el dólar terminó en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con una leve suba de 0,34% y una brecha de $50 entre ambas puntas.

Por su parte, el dólar MEP bajó 0,17% y cerró en $1.463,23, mientras que el blue avanzó 1,04% y finalizó en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con un spread de $20.

11:09 / Mié. 10.06.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.435,00 compra / $1.455,00 venta (-0,34%)

Dólar MEP: $1.459,82 compra / $1.460,20 venta (+0,09%)

Dólar mayorista: $1.432,50 compra / $1.441,50 venta (+0,03%)

10:00 / Mié. 10.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Plaza Cambio: $1.405,00 compra / $1.455,00 venta

Plus Cambio: $1.420,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.415,00 compra / $1.465,00 venta

ICBC: $1.415,00 compra / $1.475,00 venta

Banco Nación: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Bica: $1.413,00 compra / $1.470,00 venta

08:45 / Mié. 10.06.2026

Así cerró el dólar el martes

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