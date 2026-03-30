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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 30 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares: el MEP subió 0.45% hasta $1.423.34, mientras el blue bajó 0.70% y terminó en $1.415.

El dólar cerró con subas y bajas.El dólar cerró con subas y bajas.
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El dólar cerró con variaciones mixtas: en bancos predominó la suba, mientras que el blue retrocedió y finalizó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

El MEP, en tanto, subió 0,45% y cerró en $1.422.94 para la compra y $1.423.34 para la venta, con un spread de $0.40. Por su parte, el blue cayó 0.70%, con un spread de $20.

10:00 / Lun. 30.03.2026

La cotización del dólar en cada banco:

  • Banco Entre Ríos: $1.410.00 para la compra y $1.460.00 para la venta.
  • Banco Santa Fe: $1.350.00 para la compra y $1.405.00 para la venta.
  • ICBC: $1.365.00 para la compra y $1.425.00 para la venta.
  • Banco Provincia: $1.355.00 para la compra y $1.405.00 para la venta.
  • Banco Bica: $1.355.00 para la compra y $1.410.00 para la venta.
  • BBVA Banco Francés: $1.360.00 para la compra y $1.410.00 para la venta.
  • Banco Nación: $1.355.00 para la compra y $1.405.00 para la venta.
09:30 / Lun. 30.03.2026

Cronograma de pago de haberes de marzo a empleados públicos de Santa Fe

Comenzará el miércoles 1 de abril y se completará el jueves 9. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 6,9 % para marzo (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo con la garantía de incremento de $ 170.000).

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09:00 / Lun. 30.03.2026

El valor del dólar al cierre del viernes

09:00 / Lun. 30.03.2026
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