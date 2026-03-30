En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 30 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con variaciones mixtas: en bancos predominó la suba, mientras que el blue retrocedió y finalizó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
El dólar cerró con movimientos dispares: el MEP subió 0.45% hasta $1.423.34, mientras el blue bajó 0.70% y terminó en $1.415.
El dólar cerró con variaciones mixtas: en bancos predominó la suba, mientras que el blue retrocedió y finalizó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
El MEP, en tanto, subió 0,45% y cerró en $1.422.94 para la compra y $1.423.34 para la venta, con un spread de $0.40. Por su parte, el blue cayó 0.70%, con un spread de $20.
Comenzará el miércoles 1 de abril y se completará el jueves 9. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 6,9 % para marzo (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo con la garantía de incremento de $ 170.000).Continuar leyendo →