El dólar mostró movimientos mixtos: el blue subió 0,36% y cerró en $1.385 y $1.405, mientras el MEP cayó 2,32% hasta $1.439 y $1.440. En Banco Nación, la cotización terminó en $1.375 y $1.425.
En Vivo Minuto a minuto
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 5 de mayo, en Argentina
El dólar cerró con comportamiento dispar en bancos y señales opuestas en los segmentos paralelos.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.
10:05 / Mar. 05.05.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.375,00 compra / $1.435,00 venta
Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
Banco Nación: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
Sobre el Autor
#TEMAS: