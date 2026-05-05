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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 5 de mayo, en Argentina

El dólar cerró con comportamiento dispar en bancos y señales opuestas en los segmentos paralelos.

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.
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El dólar mostró movimientos mixtos: el blue subió 0,36% y cerró en $1.385 y $1.405, mientras el MEP cayó 2,32% hasta $1.439 y $1.440. En Banco Nación, la cotización terminó en $1.375 y $1.425.

10:05 / Mar. 05.05.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.375,00 compra / $1.435,00 venta

Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta

Banco Nación: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta

09:00 / Mar. 05.05.2026

Así cerró el dólar el lunes

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