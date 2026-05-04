La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron este lunes que durante el mes de abril las empresas del sector liquidaron la suma de U$S 2.495 millones de dólares, lo que representa un 23% más que en marzo de 2026, y acumula U$S 7.667 millones en el primer cuatrimestre del año, un 11% menos que en el mismo período del año pasado.
La agroindustria liquidó en abril casi U$S 2.500 millones
CIARA y CEC informaron que las empresas del sector volcaron en el mercado U$S 2.495 millones de dólares, 23% más que en marzo de 2026.
De acuerdo con el informe que publicó CIARA – CEC el mes de abril se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y girasol y la llegada de los primeros camiones de soja para procesamiento industrial y posterior exportación. La semana pasada en los puertos del sur de la provincia, que concentran más del 70% de las exportaciones argentinas de granos y subproductos y el 98% de la soja y sus subproductos, ingresaban un promedio de 10 mil unidades diarias.
La Bolsa de Comercio de Rosario estima para la campaña 2025/26 una producción total de granos en 160 millones de toneladas, en un contexto de fuerte recuperación, con récord de producción de trigo (29,5 millones de toneladas) y cebada (5,6 millones de toneladas).
Las estimaciones de la cosecha gruesa dejan también un máximo para el maíz (62 millones de toneladas), en tanto el girasol tocaría su cosecha más alta del siglo (6,6 millones de toneladas), mientras que la soja quedaría por debajo de registros anteriores en términos de toneladas totales (48 millones de toneladas) consecuencia de una menor cosecha sembrada.
Según la Bolsa rosarina, las exportaciones de la campaña 25/26 de granos y derivados alcanzaría las 113 millones de toneladas, un volumen que superaría en casi 10 millones el récord previo de la campaña 2018/19, impulsado por un máximo histórico en los despachos de granos. En este contexto, y considerando los precios de exportación vigentes para cada producto, se proyecta que el ingreso de divisas del sector en el Mercado Libre de Cambios alcance US$ 34.530 millones en 2026.