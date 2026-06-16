El dólar cerró con movimientos mixtos. El blue subió 0,69% y terminó en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con un aumento de $10 en ambas puntas.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 16 de junio, en Argentina
El dólar cerró con movimientos mixtos: el blue subió a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, mientras el MEP bajó levemente y terminó cerca de $1.450.
En tanto, el MEP bajó 0,04% y cerró en torno a $1.450. En Banco Nación, la divisa oficial finalizó en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.
Cotización del dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.445.00 compra / $1.465.00 venta (+0,34%)
Dólar MEP: $1.448.87 compra / $1.449.63 venta (-0,13%)
Dólar mayorista: $1.422.00 compra / $1.431.00 venta (+0,21%)
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta
Plaza Cambio: $1.400,00 compra / $1.445,00 venta
Plus Cambio: $1.415,00 compra / $1.455,00 venta
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.405,00 compra / $1.455,00 venta
ICBC: $1.400,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Nación: $1.400,00 compra / $1.450,00 venta
Banco Bica: $1.403,00 compra / $1.460,00 venta