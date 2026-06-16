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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 16 de junio, en Argentina

El dólar cerró con movimientos mixtos: el blue subió a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, mientras el MEP bajó levemente y terminó cerca de $1.450.

El dólar blue subió a $1.460, mientras el MEP bajó levemente y cerró cerca de $1.450.El dólar blue subió a $1.460, mientras el MEP bajó levemente y cerró cerca de $1.450.
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El dólar cerró con movimientos mixtos. El blue subió 0,69% y terminó en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con un aumento de $10 en ambas puntas.

En tanto, el MEP bajó 0,04% y cerró en torno a $1.450. En Banco Nación, la divisa oficial finalizó en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

11:22 / Mar. 16.06.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.445.00 compra / $1.465.00 venta (+0,34%)

Dólar MEP: $1.448.87 compra / $1.449.63 venta (-0,13%)

Dólar mayorista: $1.422.00 compra / $1.431.00 venta (+0,21%)

10:00 / Mar. 16.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Plaza Cambio: $1.400,00 compra / $1.445,00 venta

Plus Cambio: $1.415,00 compra / $1.455,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.405,00 compra / $1.455,00 venta

ICBC: $1.400,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Nación: $1.400,00 compra / $1.450,00 venta

Banco Bica: $1.403,00 compra / $1.460,00 venta

09:00 / Mar. 16.06.2026

Así cerró el dólar el viernes

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