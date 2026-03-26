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El deterioro del mercado laboral en Argentina, bajo la mirada de un economista

El especialista Germán Rollandi analizó los cambios estructurales de la economía y advirtió sobre el impacto en la calidad del trabajo y las oportunidades laborales.

La industria, uno de los sectores más golpeados.La industria, uno de los sectores más golpeados.
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El mercado laboral argentino atraviesa un escenario de creciente tensión, con datos recientes que confirman el deterioro del empleo. El INDEC difundió el informe del cuarto trimestre de 2025, que evidenció un aumento de la desocupación y reforzó las advertencias de especialistas sobre un cambio estructural en la economía.

Mirá tambiénINDEC: el desempleo subió al 7,5% a nivel nacional y bajó en Santa Fe

Datos oficiales

Según el organismo, la tasa de desocupación pasó del 6,6% en el tercer trimestre al 7,5% en el cierre del año, lo que representó una “suba estadísticamente significativa” de 0,9 puntos. En términos absolutos, esto equivale a 1.717.125 personas sin trabajo, es decir, 193.515 más que tres meses antes.

En la comparación interanual, el desempleo también creció: del 6,4% al 7,5%, mientras que desde fines de 2023 acumula un aumento de 1,8 puntos porcentuales. Esto implica unas 350.000 personas más en esa condición.

Para el economista Germán Rollandi, los datos reflejan algo más que una situación puntual. “Uno pensaba que la economía iba a arrancar, se encontró con una economía totalmente diferente, con inflación levemente en alza y problemas de empleo”, explicó.

Desempleo. Una larga fila, cada vez más larga, la de la gente que busca trabajo en Santa Fe. Mauricio Garín.Crece la preocupación por el deterioro del empleo.

Además, remarcó que “no parecería que alcance con un poco de crecimiento porque lo que está cambiando es la matriz productiva de Argentina”, en referencia a transformaciones que afectan especialmente a sectores tradicionales como la industria.

Deterioro en la calidad

El informe y el análisis coinciden en un punto clave: no solo crece la desocupación, sino también la precariedad. “Estamos hablando de casi cuatro puntos de crecimiento de desempleo en apenas 2 años, no solamente desempleo, sino gente que tiene problemas de empleo”, advirtió Rollandi.

En ese sentido, destacó el avance de la informalidad y la subocupación, en un contexto donde muchos trabajadores no logran cubrir sus necesidades con un solo empleo.

delivery flavio rainaCrece el trabajo en apps de delivery como alternativa laboral.

Contraste con Santa Fe

A diferencia del promedio nacional, los datos muestran una mejora en la provincia de Santa Fe. En el Gran Rosario, la desocupación bajó del 8,9% al 6,5% entre el tercer y cuarto trimestre, mientras que en el Gran Santa Fe descendió del 6,2% al 4,8%.

Sin embargo, persisten desafíos. En Rosario, por ejemplo, la subocupación alcanza el 12,9%, lo que evidencia que la recuperación no es homogénea.

Perspectivas y advertencias

De cara a lo que viene, el panorama genera preocupación. “Las perspectivas del primer trimestre de este año parecen mucho peores”, señaló el economista, quien además alertó que “ya no hay un mercado ni siquiera informal que pueda absorber todo este volumen”.

Finalmente, dejó una definición contundente: “Los próximos meses van a ser más difíciles”, en un contexto donde el crecimiento económico no garantiza una mejora en el empleo.

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