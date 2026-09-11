El dólar cerró con estabilidad y una suba entre las entidades relevadas. El blue avanzó 0,32% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP subió 0,41% y finalizó en $1.532,29 y $1.532,92.
En vivo: así cotiza el dólar hoy,viernes 11 de septiembre, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo estabilidad y una suba, mientras que el blue y el MEP avanzaron durante la jornada del jueves.
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cerraron sin cambios en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Ambas entidades registraron un spread de $50.
El aumento de precios en verduras y frutas volvió a correr la línea de indigencia
La Canasta Básica Alimentaria nacional volvió a aumentar 2,6% en agosto, repitiendo la variación de julio, mientras que la Canasta Básica Total aceleró al mismo ritmo y llevó el umbral de pobreza por encima de $1,6 millones para una familia tipo.Continuar leyendo →
La inflación se desaceleró al 1,7% en agosto y acumula 21,3% en lo que va del año
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó el alza mensual del octavo mes del año. Los precios regulados y los servicios quedaron por encima del promedio, mientras la inflación núcleo se mantuvo en 1,8% y los estacionales retrocedieron 0,9%.Continuar leyendo →