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En vivo: así cotiza el dólar hoy,viernes 11 de septiembre, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo estabilidad y una suba, mientras que el blue y el MEP avanzaron durante la jornada del jueves.

Banco Hipotecario fue la única entidad relevada que registró una suba el jueves.Banco Hipotecario fue la única entidad relevada que registró una suba el jueves.
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El dólar cerró con estabilidad y una suba entre las entidades relevadas. El blue avanzó 0,32% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP subió 0,41% y finalizó en $1.532,29 y $1.532,92.

Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cerraron sin cambios en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Ambas entidades registraron un spread de $50.

10:03 / Vie. 11.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Cotizaciones del Dólar Mercado cambiario y variables financieras
En Vivo
Tipo de Cambio Compra Venta Variación
Dólar BNA $1.485,00 $1.535,00 +0,34%
Dólar Blue $1.525,00 $1.540,00 0,00%
Dólar Tarjeta $2.003,34 +0,01%
Dólar Mayorista $1.503,00 $1.512,00 -0,13%
Riesgo País 491 pts 0,00%
09:49 / Vie. 11.09.2026

El aumento de precios en verduras y frutas volvió a correr la línea de indigencia

La Canasta Básica Alimentaria nacional volvió a aumentar 2,6% en agosto, repitiendo la variación de julio, mientras que la Canasta Básica Total aceleró al mismo ritmo y llevó el umbral de pobreza por encima de $1,6 millones para una familia tipo.

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09:24 / Vie. 11.09.2026

La inflación se desaceleró al 1,7% en agosto y acumula 21,3% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó el alza mensual del octavo mes del año. Los precios regulados y los servicios quedaron por encima del promedio, mientras la inflación núcleo se mantuvo en 1,8% y los estacionales retrocedieron 0,9%.

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08:49 / Vie. 11.09.2026

Así cerró el dólar el jueves

Cotización del Dólar Cierre del jueves 10 de septiembre
El Litoral
Referencia Compra Venta Variación Spread
Banco Nación $1,485.00 $1,535.00 0.00% $50.00
Banco Hipotecario $1,490.00 $1,528.00 0.20% $38.00
Banco Provincia de Buenos Aires $1,485.00 $1,535.00 0.00% $50.00
Banco Bica $1,485.00 $1,540.00 0.00% $55.00
ICBC $1,475.00 $1,530.00 0.00% $55.00
Dólar blue $1,525.00 $1,545.00 0.32% $20.00
Dólar MEP $1,532.29 $1,532.92 0.41% $0.63
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