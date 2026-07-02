El dólar registró este miércoles leves movimientos entre los distintos segmentos del mercado. Mientras las cotizaciones paralelas mostraron incrementos moderados, el tipo de cambio ofrecido por los bancos se mantuvo con escasas variaciones respecto de la jornada anterior.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 2 de julio, en Argentina
El dólar blue y el MEP avanzaron de manera moderada, mientras que en el Banco Nación se mantuvo la brecha con variaciones acotadas.
El dólar blue cerró en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con un alza del 0,66%. En tanto, el dólar MEP finalizó en $1.525,77 para la compra y $1.526,17 para la venta, lo que representó una suba del 0,44%. En Banco Nación, la divisa terminó en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta
Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
ICBC: $1.445 compra / $1.505 venta
Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta
Banco Bica: $1.456 compra / $1.515 venta
Así cerró el dólar el miércoles
Dólar blue: cerró en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una suba del 0,66% y un spread de $20.
Dólar MEP: finalizó en $1.525,77 para la compra y $1.526,17 para la venta, con un alza del 0,44% y un spread de $0,40.
Banco Nación: cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con una suba del 0,67% y un spread de $50.