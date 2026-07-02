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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 2 de julio, en Argentina

El dólar blue y el MEP avanzaron de manera moderada, mientras que en el Banco Nación se mantuvo la brecha con variaciones acotadas.

El dólar registró este miércoles leves movimientos en el mercado cambiario.El dólar registró este miércoles leves movimientos en el mercado cambiario.
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El dólar registró este miércoles leves movimientos entre los distintos segmentos del mercado. Mientras las cotizaciones paralelas mostraron incrementos moderados, el tipo de cambio ofrecido por los bancos se mantuvo con escasas variaciones respecto de la jornada anterior.

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El dólar blue cerró en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con un alza del 0,66%. En tanto, el dólar MEP finalizó en $1.525,77 para la compra y $1.526,17 para la venta, lo que representó una suba del 0,44%. En Banco Nación, la divisa terminó en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

10:00 / Jue. 02.07.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

ICBC: $1.445 compra / $1.505 venta

Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta

Banco Bica: $1.456 compra / $1.515 venta

09:00 / Jue. 02.07.2026

Así cerró el dólar el miércoles

Dólar blue: cerró en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una suba del 0,66% y un spread de $20.

Dólar MEP: finalizó en $1.525,77 para la compra y $1.526,17 para la venta, con un alza del 0,44% y un spread de $0,40.

Banco Nación: cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con una suba del 0,67% y un spread de $50.

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