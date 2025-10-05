Retenciones vade retro

El futuro del agro se construye con consensos e innovación, fue la frase elegida por AmCham Argentina, cámara que agrupa a empresas de Estados Unidos en el país, para la jornada de la semana que congregó a funcionarios nacionales como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán y responsables de Agricultura, Senasa, etc
Pero también hubo productores y dos ministros de Economía de provincias, el santafesino Pablo Olivares y el mendocino Víctor Fayad. Fue allí donde Olivares insistió en la importancia de quitar retenciones a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.
"Si nosotros hiciéramos un ensayo contra fáctico de cuánto estaríamos produciendo si nunca hubiese habido retenciones, nos daría claramente muchos millones de toneladas más. Con la eliminación de los derechos de exportación, ya con eso estaríamos recuperando un 85% de lo que se pierde de cobrar por retenciones", expuso así la mirada del gobierno santafesino.
