Retenciones vade retro

En una jornada de AmCham Argentina, el ministro Pablo Olivares volvió a pedir la eliminación de las retenciones al campo.

El ministro santafesino Pablo Olivares, en AmCharm, insistió sobre la importancia de quitar retenciones a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.
 12:40

El futuro del agro se construye con consensos e innovación, fue la frase elegida por AmCham Argentina, cámara que agrupa a empresas de Estados Unidos en el país, para la jornada de la semana que congregó a funcionarios nacionales como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán y responsables de Agricultura, Senasa, etc

Pero también hubo productores y dos ministros de Economía de provincias, el santafesino Pablo Olivares y el mendocino Víctor Fayad. Fue allí donde Olivares insistió en la importancia de quitar retenciones a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

"Si nosotros hiciéramos un ensayo contra fáctico de cuánto estaríamos produciendo si nunca hubiese habido retenciones, nos daría claramente muchos millones de toneladas más. Con la eliminación de los derechos de exportación, ya con eso estaríamos recuperando un 85% de lo que se pierde de cobrar por retenciones", expuso así la mirada del gobierno santafesino.

Estados Unidos
Guillermo Francos
Agricultura
Santa Fe

