Los problemas financieros se consolidaron como el principal motivo de consulta de las y los rosarinos que buscan asistencia para defender sus derechos como consumidores. El dato surge del informe de gestión de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, que registró 4.396 actuaciones durante el primer semestre de 2026, un 42,7% más que en igual período del año pasado.
Deudas, refinanciaciones y estafas: la crisis redefine los reclamos de los consumidores en Rosario
Un informe de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos registró un aumento del 42,7% en las actuaciones durante el primer semestre de 2026. Las consultas vinculadas a problemas financieros crecieron cerca de un 60% y reflejan hogares cada vez más condicionados por el endeudamiento, mientras las estafas digitales siguen entre las principales preocupaciones.
La tendencia muestra un cambio en el perfil de los reclamos. Si históricamente predominaban conflictos asociados al consumo cotidiano, hoy el mayor crecimiento se concentra en situaciones que reflejan el deterioro de la economía familiar: deudas, refinanciaciones, bajas de productos financieros, consumos desconocidos, hostigamiento por deudas y delitos informáticos. El área financiera acumuló 1.631 expedientes y aumentó cerca de un 60% respecto del mismo período de 2025.
"La evolución de los reclamos nos muestra con claridad cómo impacta la situación económica en la vida cotidiana de los rosarinos. Cada vez recibimos más consultas de personas que utilizan el crédito para afrontar gastos básicos o que buscan alternativas para salir de situaciones de sobreendeudamiento", dice la directora de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, Nadia Amalevi, y completa: "Cada expediente refleja una situación concreta que afecta la vida cotidiana de una familia".
El informe confirma una tendencia que la propia oficina había detectado durante los primeros meses del año. En abril, un relevamiento parcial ya mostraba un fuerte incremento de las consultas vinculadas al endeudamiento y a las estafas digitales. El cierre del semestre consolida ese diagnóstico y exhibe que la presión económica sobre los hogares continúa creciendo.
Cuando la consulta evita el expediente
El aumento de la demanda también se refleja en la línea gratuita de atención. Durante el semestre recibió un 40,2% más de llamados que un año antes. Muchos de esos casos pudieron resolverse mediante orientación y asesoramiento, sin necesidad de iniciar un expediente administrativo.
El dato ayuda a dimensionar otro aspecto del fenómeno: la oficina funciona cada vez más como un espacio de consulta temprana para personas que buscan saber cómo actuar frente a un conflicto antes de avanzar con una denuncia formal.
"Detrás de cada expediente hay una persona que necesita ser escuchada. Por eso seguimos sosteniendo una política de atención presencial, cercana y personalizada", dice Amalevi y completa: "Muchas veces el reclamo es importante, pero también lo es encontrar un lugar donde alguien te oriente y te ayude a ejercer sus derechos".
En la misma línea, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, sostiene: "Estamos convencidos de que defender derechos también significa no dejar a nadie solo".
Las estafas siguen creciendo, pero ya no explican el fenómeno por sí solas
Entre las consultas más frecuentes continúan apareciendo las estafas digitales y los consumos desconocidos, una problemática que El Litoral viene siguiendo desde comienzos de año.
En enero, este medio mostró cómo los adultos mayores representan uno de los grupos más expuestos al fraude digital debido a la combinación entre herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas y la ausencia de redes de acompañamiento. Meses después, otro informe reflejó que las modalidades de engaño comenzaron a adaptarse al contexto económico, aprovechando la necesidad de acceder a créditos, refinanciar deudas o conseguir descuentos para llegar a fin de mes.
El nuevo informe permite ampliar esa lectura. Las estafas siguen presentes entre las principales consultas, pero ahora aparecen integradas dentro de un escenario más amplio en el que el sobreendeudamiento, la utilización del crédito para gastos corrientes y los conflictos financieros se transforman en el principal motivo de asistencia.
La segunda área con mayor cantidad de consultas fue Vivienda, con 958 actuaciones relacionadas principalmente con alquileres, consorcios, planes habitacionales y desarrollos inmobiliarios, otra señal de que las principales preocupaciones de los consumidores se concentran en gastos estructurales del hogar.
Además de la atención de casos individuales, durante el semestre la oficina realizó actividades en escuelas, universidades, vecinales y centros de jubilados para promover derechos de los consumidores y prevenir estafas digitales, una estrategia que busca actuar antes de que el conflicto llegue a convertirse en un expediente.