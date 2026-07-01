En números

Deudas, refinanciaciones y estafas: la crisis redefine los reclamos de los consumidores en Rosario

Un informe de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos registró un aumento del 42,7% en las actuaciones durante el primer semestre de 2026. Las consultas vinculadas a problemas financieros crecieron cerca de un 60% y reflejan hogares cada vez más condicionados por el endeudamiento, mientras las estafas digitales siguen entre las principales preocupaciones.