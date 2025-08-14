Recuperación parcial

La industria santafesina creció en junio y acumuló en el semestre una mejora del 7,5%

En el sexto mes del año la actividad manufacturera aumentó 7,3% en términos interanuales y 1,4% comparado con mayo de 2025. Las altas tasas de interés se suman a las preocupaciones del sector, junto al aumento de las importaciones y la caída del consumo.