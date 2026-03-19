Cómo evolucionaría la inflación argentina en los próximos meses, según los analistas
El economista Germán Rollandi advirtió que el proceso de desaceleración entrará en una etapa más irregular, con subas y bajas en los próximos meses, influido por factores como energía, alimentos y el contexto internacional.
La inflación muestra una desaceleración con altibajos.
La inflación de febrero en Argentina se ubicó en 2,9%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se trata del segundo registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2026 y elevó el acumulado del primer bimestre a 5,9%, marcando el ritmo del costo de vida en el inicio del año.
En este contexto, el economista Germán Rollandi advirtió que la desaceleración de los precios ingresará en una fase más compleja, con variaciones menos previsibles. Según explicó, la tendencia no será uniforme en los próximos meses, sino que estará atravesada por subas y bajas dentro de un proceso más inestable.
“Es difícil porque hay que también poner en perspectiva que los procesos de desinflación no son lineales”, explicó, al tiempo que remarcó que el país dejó atrás la fase de caída sostenida de los precios y ahora enfrenta un nuevo desafío.
Un proceso quedeja de ser lineal
Rollandi sostuvo que la economía argentina alcanzó un punto de inflexión en la dinámica inflacionaria. “Nos habíamos acostumbrado que como veníamos de 200% de inflación, la inflación venía todos los meses para abajo, pero hemos encontrado un piso”, afirmó.
En ese sentido, comparó la situación con experiencias internacionales: “Uruguay había logrado bajar tasas de inflación del 100 al 30 en dos años y del 30 a un dígito en un proceso de cinco años”.
El dólar sigue bajo presión en un contexto volátil.
Según su análisis, el país ingresa ahora en una etapa más inestable. “Entramos en la parte difícil del programa económico, donde la inflación no va a ser linealmente descendente, sino que probablemente suba a veces, vaya bajando, vuelva a subir y vamos a tener ciclos”, señaló.
Factores que presionansobre los precios
El economista identificó una serie de variables que impactarán en el índice inflacionario en el corto plazo. Entre ellas, destacó el contexto internacional y el aumento de costos energéticos. “Tenemos el tema del combustible por el petróleo, que va a estirarse probablemente hasta el invierno”, indicó, con respecto al conflicto en Medio Oriente.
A esto se suma el impacto en alimentos. “Estamos viendo que en Chicago los precios de los granos se están moviendo al alza, con lo cual esto puede tener un impacto en el plato de comida de los argentinos”, advirtió. En esa línea, remarcó el comportamiento de la carne: “Cuando uno desagrega, ve que la carne creció un 4,3%, con lo cual todavía tiene margen para seguir subiendo”.
El precio del petróleo presiona sobre los costos energéticos.
Además, explicó el fenómeno del ciclo ganadero: “Cuando sube el precio, lo primero que hay que hacer es engordar más la vaca. Eso hace que haya menos carne y el precio sube”.
Qué se espera para lospróximos meses
En relación a la evolución inmediata, Rollandi anticipó que los próximos meses seguirán mostrando niveles relativamente altos. “Vamos a ver tasas de inflación que no van a bajar del 2% hasta el mes de junio”, afirmó. Sobre marzo, puntualizó: “Probablemente se sitúe en valores parecidos a enero y febrero, 2,7%, 2,6%”.
A pesar de este escenario, sostuvo que la tendencia general será descendente: “Lo probable es que la inflación este año termine bajando cerca de un 26 o 27%”.
Sin embargo, advirtió sobre posibles riesgos. “Si la guerra se profundiza y el precio del petróleo sube mucho más, eso sería una catástrofe a nivel mundial”, alertó.
También mencionó el tipo de cambio como un factor clave: “En un contexto donde la inflación se acelera y el tipo de cambio sigue bajo, pueden empezar las presiones y dar una segunda sacudida a los precios”.
Recomendaciones para ahorristas
En cuanto al impacto en el bolsillo, el economista señaló que los instrumentos tradicionales comienzan a perder atractivo. “Las billeteras virtuales y los plazos fijos están pagando menos que la inflación acumulada”, explicó.
Por eso, sugirió evaluar alternativas: “Si el banco permite hacer un plazo fijo ajustado por inflación, podemos utilizarlo porque probablemente le gane a la inflación”. Además, recomendó cautela: “No nos desesperemos, la inflación va a tener estas alzas y bajas”.
Finalmente, planteó una mirada de largo plazo: “Los economistas piensan que para 2027 podemos estar por debajo del 20%, pero va a llevar tiempo”.