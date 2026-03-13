Por el aumento de la carne y los servicios públicos la inflación en Santa Fe fue del 2,7% en febrero

Impulsada por los aumentos de los servicios públicos y de la carne, la inflación de febrero en la provincia de Santa Fe fue en febrero del 2,7%, dos décimas menos que la nacional conocida el jueves, y acumula 5,4% en el primer bimestre del año y 32,6% los últimos 12 meses.
De acuerdo con los datos difundidos por elInstituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el rubro Vivienda y servicios básicos (sobre todo los servicios públicos que aumentaron el 8,6% y alquiler que lo hizo el 2,8%) aumentó en febrero el 5%, casi el doble que el promedio del mes, en tanto Alimentos y bebidas lo hizo el 3,7%.
El resto de los rubros estuvo por debajo de la inflación promedio: Atención médica y gastos para la salud aumentó 2,3%; Transporte y comunicaciones 2%; Equipamiento y mantenimiento para el hogar 1,1% e Indumentaria 0,5%.
Los productos que más aumentaron fueron los cortes de carne: carne picada especial el 9,7%, asado 8,9%, nalga 8,6%, cuadril 7,7% hígado 6,9% y paleta 6,7%. También tuvieron importantes aumentos el pollo (7,7%) y la merluza (7,2%).
Los embutidos también aumentaron
En el caso de los embutidos los aumentos fueron encabezados por las salchichas de viena (4,1%) el jamón cocido (3,7%), salchichón (3,7%) y el salame (2,2%). El yogurt incrementó sus precios promedio el 6,3%, el aceite de girasol el 4,2%, el queso crema el 4,7%; la harina el 3,7% y el azúcar el 3%.
Respecto de las verduras, el precio que más aumentó fue el de la naranja el 8,9% y la papa el 7,2%, mientras que el resto de los precios tuvieron incrementos por debajo del promedio de la inflación. En este rubro tuvieron fuerte bajas los precios del tomate redondo (-15%), de la banana (-9,3%) y de la manzana (-6,6%).