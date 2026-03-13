#HOY:

Por el aumento de la carne y los servicios públicos la inflación en Santa Fe fue del 2,7% en febrero

Acumula 5,4% en el primer bimestre y 32,6% los últimos doce meses. La carne fue el producto que más aumentó en el mes con una suba del 6,8% promedio.

El precio de la carne lideró los aumentos de precios en febrero. El LitoralEl precio de la carne lideró los aumentos de precios en febrero. El Litoral
Impulsada por los aumentos de los servicios públicos y de la carne, la inflación de febrero en la provincia de Santa Fe fue en febrero del 2,7%, dos décimas menos que la nacional conocida el jueves, y acumula 5,4% en el primer bimestre del año y 32,6% los últimos 12 meses.

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el rubro Vivienda y servicios básicos (sobre todo los servicios públicos que aumentaron el 8,6% y alquiler que lo hizo el 2,8%) aumentó en febrero el 5%, casi el doble que el promedio del mes, en tanto Alimentos y bebidas lo hizo el 3,7%.

En el primer trimestre del año el rubro que más aumentos de precios tuvo fue el de verduras.Respecto de las verduras, el precio que más aumentó fue el de la naranja

El resto de los rubros estuvo por debajo de la inflación promedio: Atención médica y gastos para la salud aumentó 2,3%; Transporte y comunicaciones 2%; Equipamiento y mantenimiento para el hogar 1,1% e Indumentaria 0,5%.

Los productos que más aumentaron fueron los cortes de carne: carne picada especial el 9,7%, asado 8,9%, nalga 8,6%, cuadril 7,7% hígado 6,9% y paleta 6,7%. También tuvieron importantes aumentos el pollo (7,7%) y la merluza (7,2%).

Esta enfermedad se puede prevenir mediante la adecuada cocción de la carne y evitando consumir carne cruda o poco cocida.Los embutidos también aumentaron

En el caso de los embutidos los aumentos fueron encabezados por las salchichas de viena (4,1%) el jamón cocido (3,7%), salchichón (3,7%) y el salame (2,2%). El yogurt incrementó sus precios promedio el 6,3%, el aceite de girasol el 4,2%, el queso crema el 4,7%; la harina el 3,7% y el azúcar el 3%.

Respecto de las verduras, el precio que más aumentó fue el de la naranja el 8,9% y la papa el 7,2%, mientras que el resto de los precios tuvieron incrementos por debajo del promedio de la inflación. En este rubro tuvieron fuerte bajas los precios del tomate redondo (-15%), de la banana (-9,3%) y de la manzana (-6,6%).

