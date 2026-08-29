El Plan Especial de Pago de la Provincia continúa vigente hasta el 30 de septiembre y ofrece facilidades para regularizar deudas tributarias. La iniciativa permite financiar obligaciones de patente, impuesto inmobiliario, ingresos brutos y sellos en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés del 0 %.
Más de 20 mil santafesinos ya adhirieron al plan para regularizar deudas
El programa provincial acumula 35.685 adhesiones y permite financiar obligaciones de Patente, Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos hasta en 36 cuotas sin interés. Hay tiempo hasta el 30 de septiembre.
Durante los primeros 15 días de la prórroga, el programa registró 35.685 adhesiones. De ese total, 20.219 correspondieron a deudas de Patente; 10.546, al Impuesto Inmobiliario; 4.883, a Ingresos Brutos; y 37, al impuesto de Sellos.
Segmentación por planes
El plan destinado a familias y pequeños y medianos contribuyentes concentra la mayor cantidad de adhesiones. Hasta el momento, recibió 27.398 solicitudes: 15.876 por Patente, 6.726 por Impuesto Inmobiliario, 4.763 por Ingresos Brutos y 33 por Sellos.
En tanto, el segmento destinado a familias con más de dos inmuebles y dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular acumuló 7.812 adhesiones. De ellas, 4.060 correspondieron a Patente, 3.733 al Impuesto Inmobiliario y 19 a Sellos.
“Encontramos una buena respuesta de la ciudadanía al Plan Especial de Pago, que ideamos como una forma más de llevar alivio a los contribuyentes. Por eso entendimos la importancia de extender el plazo y vemos cómo continúan las adhesiones”, señaló el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez.
El funcionario recordó además que sigue vigente el plan especial destinado a prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad, que también contempla una financiación de hasta 36 cuotas sin interés.
Cómo realizar el trámite
1. Generar la liquidación de la deuda
- El primer paso es ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial y generar la liquidación del impuesto que se desea regularizar.
- Para las deudas vinculadas al impuesto inmobiliario o a la Patente Única sobre Vehículos, se debe seleccionar el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez obtenida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.
- En el caso de ingresos brutos y sellos, se deberá buscar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para acceder a esta instancia, es necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.
- Con la liquidación generada, se podrá iniciar la adhesión al plan.
2. Seleccionar el Plan Especial de Pago
- Para patente e impuesto inmobiliario, una vez emitida la liquidación aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse el trámite.
- El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas y consultar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento.
3. Completar los datos requeridos
Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con la siguiente información:
Carácter invocado: titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro.
Correo electrónico.
Teléfono de contacto.
Clave Bancaria Uniforme (CBU).
Luego, el sistema habilitará la descarga e impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante de la primera cuota.
Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o por medios electrónicos, como tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata mediante DEBIN, a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.