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Regularización impositiva

Más de 20 mil santafesinos ya adhirieron al plan para regularizar deudas

El programa provincial acumula 35.685 adhesiones y permite financiar obligaciones de Patente, Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos hasta en 36 cuotas sin interés. Hay tiempo hasta el 30 de septiembre.

La propuesta provincial también alcanza obligaciones de Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos. La propuesta provincial también alcanza obligaciones de Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos.
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El Plan Especial de Pago de la Provincia continúa vigente hasta el 30 de septiembre y ofrece facilidades para regularizar deudas tributarias. La iniciativa permite financiar obligaciones de patente, impuesto inmobiliario, ingresos brutos y sellos en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés del 0 %.

Durante los primeros 15 días de la prórroga, el programa registró 35.685 adhesiones. De ese total, 20.219 correspondieron a deudas de Patente; 10.546, al Impuesto Inmobiliario; 4.883, a Ingresos Brutos; y 37, al impuesto de Sellos.

Florencio Galíndez, subsecretario de Ingresos Públicos, habló con CyD Litoral.Florencio Galíndez, subsecretario de Ingresos Públicos.

Segmentación por planes

El plan destinado a familias y pequeños y medianos contribuyentes concentra la mayor cantidad de adhesiones. Hasta el momento, recibió 27.398 solicitudes: 15.876 por Patente, 6.726 por Impuesto Inmobiliario, 4.763 por Ingresos Brutos y 33 por Sellos.

En tanto, el segmento destinado a familias con más de dos inmuebles y dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular acumuló 7.812 adhesiones. De ellas, 4.060 correspondieron a Patente, 3.733 al Impuesto Inmobiliario y 19 a Sellos.

“Encontramos una buena respuesta de la ciudadanía al Plan Especial de Pago, que ideamos como una forma más de llevar alivio a los contribuyentes. Por eso entendimos la importancia de extender el plazo y vemos cómo continúan las adhesiones”, señaló el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez.

El funcionario recordó además que sigue vigente el plan especial destinado a prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad, que también contempla una financiación de hasta 36 cuotas sin interés.

Cómo realizar el trámite

1. Generar la liquidación de la deuda

  • El primer paso es ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial y generar la liquidación del impuesto que se desea regularizar.
  • Para las deudas vinculadas al impuesto inmobiliario o a la Patente Única sobre Vehículos, se debe seleccionar el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez obtenida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.
  • En el caso de ingresos brutos y sellos, se deberá buscar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para acceder a esta instancia, es necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.
  • Con la liquidación generada, se podrá iniciar la adhesión al plan.
Ya se pueden descargar las boletas de impuesto inmobiliario y patente desde la web.Los contribuyentes podrán adherir al régimen especial de regularización hasta el 30 de septiembre.

2. Seleccionar el Plan Especial de Pago

  • Para patente e impuesto inmobiliario, una vez emitida la liquidación aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse el trámite.
  • El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas y consultar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento.



3. Completar los datos requeridos

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con la siguiente información:

Carácter invocado: titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro.

Correo electrónico.

Teléfono de contacto.

Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Luego, el sistema habilitará la descarga e impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante de la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o por medios electrónicos, como tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata mediante DEBIN, a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

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