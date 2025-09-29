Milei en el punto más bajo de la confianza en su administración

El Índice de Confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó en septiembre 8,2% respecto del mes anterior, según el nuevo reporte de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que dirige el doctor en Economía Darío Judzik.
Está 31,9% por debajo de la medición de septiembre de 2017, pero se mantiene por arriba de la ponderación a Alberto Fernández en igual mes de 2021.
“El nivel de confianza actual es 31,9% menor que el de la medición de septiembre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y 23,1% mayor que el de la medición de septiembre de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández”, señala el reporte.
Los datos fueron procesados a partir de una encuesta de Poliarquía Consultores a 1.000 casos sobre una población general mayor de 18 años, residente en ciudades de más de 10.000 habitantes, realizadas entre el 5 y el 15 de este mes.
Es la primera vez que la administración Milei es ponderada por debajo de los dos puntos en la escala de 0 a 5 de esta medición. El retroceso se produjo tras la difusión de un presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); las embestidas del Congreso que el oficialismo no pudo contener y la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.
El indicador se ubicó en 1,94 puntos, a mitad de camino entre el piso que recibió el presidente y el punto de mayor confianza que alcanzó su administración, en el primer trimestre de 2024. El registro representa una variación interanual negativa del 10%.
“Se trata del segundo descenso consecutivo importante del ICG y, aunque algo menor que el del mes de agosto (-13,6%), implica una caída bimestral de gran magnitud (llevando al Índice de 2,45 en julio a 1,94 en septiembre)”.
“Siguiendo con la tendencia predominante durante el mandato de Javier Milei, el ICG de septiembre fue mayor entre los hombres (2,12 puntos, con una disminución del 12,4%) que entre las mujeres (1,76 puntos, con una caída del 2,2%)”.
“A diferencia del mes anterior, pero retomando una regularidad propia de la gestión actual, en septiembre el ICG registró su valor máximo en el segmento conformado por jóvenes de entre 18 y 29 años (2,47 puntos, con un aumento significativo del 17,1%). Por otro lado, el valor del ICG fue prácticamente igual entre los dos grupos etarios restantes: personas mayores de 50 años (1,89 puntos, con un descenso del 12,5%) y personas entre 30 y 49 años (1,87 puntos, con un declive del 10,1%)”.
“Si bien en septiembre el ICG volvió a alcanzar su valor máximo entre quienes residen en el interior del país, se observa una tendencia decreciente respecto del mes anterior (2,13 puntos, con una disminución del 10,9%). En cambio, en CABA (1,78 puntos, con un aumento del 1,1%) y en el GBA (1,62 puntos, con un descenso del 3,6%), se observa cierta estabilidad en la confianza en comparación con agosto”.
“El valor del ICG de septiembre fue muy similar entre quienes alcanzaron la educación terciaria y/o universitaria (1,99 puntos, con una caída del 13,9%), y quienes alcanzaron hasta la educación secundaria (1,93 puntos, con una leve disminución del 1,5%). Por último, se ubican quienes alcanzaron hasta la educación primaria (1,54 puntos, con un aumento del 2,7%)”.
“El ICG de septiembre fue nuevamente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (3,83 puntos, con un decrecimiento del 7,7%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,20 puntos, con una caída del 10,6%) o que empeorará (0,51 puntos, con una variación negativa del 8,9%)”.
