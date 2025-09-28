Javier Milei inicia su campaña en Tierra del Fuego y recorrerá más de diez provincias
En el arranque formal del período proselitista, Milei viaja a Ushuaia para respaldar a sus candidatos. El oficialismo busca recuperar la mística con un plan de giras semanales rumbo a las elecciones del 26 de octubre.
Javier Milei encabezará en Ushuaia el primer acto de campaña rumbo a las elecciones de octubre.
El presidente Javier Milei confirmó que este lunes estará en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, para encabezar un acto de campaña junto a sus candidatos locales. Se trata de la primera parada de una serie de recorridas que el mandatario proyecta realizar por más de diez provincias en el mes previo a las elecciones legislativas.
A través de su cuenta de X, Milei anunció: “Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”. El mensaje ratificó su decisión de ocupar el centro de la escena electoral.
El presidente busca recuperar la mística electoral de 2023 con giras en más de diez provincias.
El acto tendrá lugar en la capital fueguina y contará con la participación de Agustín Coto, candidato a senador, y Miguel Rodríguez, aspirante a una banca en Diputados. Ambos se mostrarán junto al presidente en actividades programadas a lo largo del día, que incluirán una caminata con militantes por las calles céntricas de Ushuaia.
Coto adelantó que la agenda se está cerrando y que el objetivo es tener un contacto directo con los vecinos. “A las 18 vamos a caminar con la gente. También habrá visitas a sectores estratégicos durante la jornada”, indicó en diálogo con medios locales.
Un plan de giras para sostener la campaña
La campaña nacional de La Libertad Avanza comenzó oficialmente en Córdoba, donde Milei encabezó un acto con sus ministros y legisladores. Según trascendió, ese distrito también sería la sede del cierre de campaña previsto para días antes de las elecciones del 26 de octubre.
En el tramo final, el presidente busca recorrer entre diez y trece provincias. La meta es sostener una dinámica de viaje cada tres días, aunque los traslados estarán supeditados a su agenda de gestión. Las provincias en carpeta incluyen Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro, además de distintos puntos estratégicos de Buenos Aires.
En especial, el mandatario pretende llegar a Mar del Plata, donde planea dar un mensaje económico y político orientado a consolidar a la base electoral del oficialismo. Se trata de uno de los distritos de mayor peso en la provincia que define gran parte del escenario nacional.
Recuperar la épica de 2023
El equipo que traza la estrategia electoral sostiene que el desafío central es recuperar el clima de entusiasmo de la campaña presidencial de 2023. En aquel momento, Milei logró capitalizar un voto de cambio que le permitió derrotar al peronismo y llegar a la Casa Rosada.
Hoy el oficialismo compite contra Fuerza Patria en busca de mayorías en el Congreso Nacional. La apuesta es volver a generar la “mística libertaria” en contacto directo con la ciudadanía, con actos en el interior productivo y en ciudades claves.
La campaña nacional de La Libertad Avanza comenzó oficialmente en Córdoba. Foto: Reuters
La derrota sufrida en Buenos Aires, donde el peronismo se impuso por más de 13 puntos, marcó un retroceso que Milei intenta revertir. Por eso la campaña tendrá un fuerte despliegue territorial con protagonismo presidencial, en contraposición al perfil bajo que mantuvieron otros mandatarios en elecciones de medio término.
La visita a Tierra del Fuego marca un inicio simbólico: desde el extremo austral del país, Milei busca relanzar su presencia y proyectar un mensaje nacional de unidad en torno a La Libertad Avanza. Con el cronómetro electoral en marcha, el oficialismo redobla la apuesta para disputar el voto en cada rincón del país.
Dejanos tu comentario
