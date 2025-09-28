Elecciones 2025

Javier Milei inicia su campaña en Tierra del Fuego y recorrerá más de diez provincias

En el arranque formal del período proselitista, Milei viaja a Ushuaia para respaldar a sus candidatos. El oficialismo busca recuperar la mística con un plan de giras semanales rumbo a las elecciones del 26 de octubre.