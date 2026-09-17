Desde noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei y hasta junio en 2026 se perdeiron 31.342 empresas – el 6,1% del total – convirtiéndose en la peor caída en los primeros 31 meses de un gobierno, que en el caso del actual se define como pro empresa y amigo de sus dueños a quienes les cumplió alguno de sus pedidos como la reforma laboral pero les negó otros como la baja de impuestos.
Desde que asumió Milei cerraron 31.342 empresas
Hace 17 meses consecutivos que cae el número de empresas. En Santa Fe solo en junio cerraron 111 empresas y 3110 desde diciembre de 2023.
De acuerdo con el Monitor de Empresas que elabora mensualmente Fundar en base a los datos que proporciona la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) en junio de este año (último dato disponible) cerraron 709 empresas, una reducción de 0,15% con respecto a mayo, sumando 17 meses consecutivos de caídas y 16.386 empresas en los últimos 12 meses, una baja de 3,3%, acumulando 28 caídas interanuales consecutivas.
En la provincia de Santa Fe los datos son al menos para preocuparse y se aceleraron en el primer mitad del año: desde la asunción de Milei se perdieron en la provincia 3.110 empresas, 1.414 en los últimos 12 meses, 818 en el primer semestre de 2023 y 111 en el último mes.
El análisis por rubros muestra que la mitad de los sectores relevados – 9 sobre 18 – mostraron una caída respecto de mayo de 2026 siendo los más afectados Alojamiento y gastronomía: -0,7% (168 empresas); Transporte y almacenamiento: -0,6% (182 empresas) e Industria manufacturera: -0,3% (138 empresas).
Tomados por períodos de tiempo más prolongados a la mayoría de los sectores les fue mal desde la asunción de Milei: 14 de los 18 sectores mostraron en junio una caída interanual y también 14 de los 18 sectores cayeron desde que asumió el actual gobierno en diciembre de 2023.
Por provincias, 17 de las 24 provincias mostraron en junio una caída intermensual, siendo las provincias más afectadas Santa Cruz: -2,2% (80 empresas), La Rioja: -1,0% (22 empresas) y Formosa: -1,0% (22 empresas). Casi todas las provincias (23 de 24) muestran una caída interanual y desde la asunción del actual gobierno. En el último mes, Misiones fue la provincia que más creció y desde la asunción del gobierno actual, La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego fueron las provincias más afectadas.