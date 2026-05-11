Los mercados financieros argentinos iniciaron la semana con señales alentadoras. Los bonos soberanos en dólares registraron nuevas subas este lunes y el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de la barrera psicológica de los 500 puntos básicos, un dato que refuerza la mejora en la percepción internacional sobre la deuda nacional.
Los bonos argentinos repuntan y el riesgo país perforó otra vez los 500 puntos
Los títulos soberanos volvieron a mostrar una jornada positiva y el indicador elaborado por JP Morgan cayó a 498 unidades, su nivel más bajo desde febrero.
Según los últimos datos de mercado, el índice elaborado por JP Morgan retrocedió 15 unidades y cerró en 498 puntos, su piso más bajo desde el 2 de febrero.
La mejora se dio en una rueda con tono positivo para los activos argentinos. Los títulos públicos acumulan una ganancia cercana al 3% en lo que va de mayo, mientras que el índice S&P Merval avanzó 0,4% y las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street mostraron comportamiento mixto, aunque con predominio de subas en sectores energéticos y financieros.
Un dato que mira todo el mercado
La caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos representa una señal seguida de cerca por analistas e inversores. Ese indicador mide la sobretasa que debe pagar Argentina para endeudarse respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
En términos concretos, una reducción sostenida puede traducirse en mejores condiciones para acceder al financiamiento internacional y refleja una mayor confianza del mercado en la capacidad de pago del país.
El movimiento estuvo acompañado por un contexto internacional relativamente favorable. Wall Street se mantuvo cerca de máximos históricos, mientras los precios del petróleo repuntaron por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, un escenario que benefició especialmente a compañías energéticas argentinas.
Qué factores explican la suba
Entre las razones que explican este renovado optimismo aparece la reciente mejora en la calificación soberana de Argentina por parte de la agencia Fitch Ratings, que elevó la nota del país a “B-”, aunque todavía dentro del rango especulativo.
La decisión fue interpretada como un respaldo a la estrategia fiscal del Gobierno nacional y a la reducción de riesgos de incumplimiento en el corto plazo. Analistas consideran que este cambio podría contribuir a una baja gradual del costo de financiamiento si la tendencia se consolida.
A esto se suma la estrategia oficial de evitar, por ahora, nuevas emisiones de deuda externa a tasas elevadas. Desde el Ministerio de Economía sostienen que la prioridad es preservar el equilibrio fiscal y buscar financiamiento alternativo a través del mercado local, organismos multilaterales y el ingreso de divisas provenientes de exportaciones energéticas, mineras y agroindustriales.
Aunque el mercado mantiene cautela frente al escenario político de mediano plazo, la reacción positiva de los bonos y la nueva baja del riesgo país marcan una jornada favorable para los activos argentinos y consolidan una tendencia que los operadores siguen con atención.