Un llamado abierto de los evangélicos

Convocan a una “Cumbre de Naciones por la Paz y la Reconciliación”

El diputado provincial Walter Ghione formuló una invitación abierta a participar de un encuentro internacional en Buenos Aires. Habló con El Litoral de su experiencia como pastor y legislador. La vida pública, entre la Biblia y las leyes.