Expansión empresarial

Pronto Pago compró Bica Agil y expande sus operaciones en el Litoral argentino

El negocio pertenecía a la Cooperativa Bica E. M Ltda. La compañía bonaerense, una de las empresas extra bancarias más importante del país, suma más de 200 puntos físicos de atención, consolidando su presencia especialmente en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.