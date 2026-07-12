Pronto Pago, empresa argentina de cobranzas extrabancarias con más de 25 años de trayectoria, opera a través de una red de 2.000 agentes en todo el país y 25 locales propios. Con la compra de Bica Agil, sumará más de 200 puntos de cobro a su red nacional, desde la cual recibe mensualmente pagos de impuestos y servicios de más de 6.000 empresas y organismos recaudadores del Estado.
Pronto Pago compró Bica Agil y expande sus operaciones en el Litoral argentino
El negocio pertenecía a la Cooperativa Bica E. M Ltda. La compañía bonaerense, una de las empresas extra bancarias más importante del país, suma más de 200 puntos físicos de atención, consolidando su presencia especialmente en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
La operación, anunciada en las últimas semanas, permitirá incorporar nuevas herramientas vinculadas con pagos digitales, transferencias, adquirencia de tarjetas y soluciones de cobranza para empresas. Además, consolida una alianza estratégica entre Pronto Pago y Banco Bica SA, otra compañía de la Cooperativa Bica. Ambas empresas del interior buscarán combinar capacidades para competir con grandes jugadores argentinos y del exterior.
“Bica Ágil era una empresa 100% de la Cooperativa Bica, accionista mayoritaria del banco. En los últimos años advertimos que debíamos enfocarnos más en el negocio bancario, porque competir con los grandes exigía mucha dedicación, eficiencia y sobre todo continua inversión. La empresa de cobranzas extrabancarias había sido estratégica años atrás, ya que le permitió a la cooperativa estar presente en muchas localidades de Santa Fe e incluso salir de la provincia, además de valorizar la marca”, explica Mariano Angulo, gerente general de Banco Bica SA.
En ese contexto, la Cooperativa Bica no buscaba simplemente desprenderse de la compañía extrabancaria, sino “encontrar un aliado que potenciara la operatoria, que siga atendiendo los clientes y evitar venderla a alguien desconocido, sin tener claro qué enfoque le daría a la operatoria”. Entonces apareció Mauro Giaccone, CEO de Pronto Pago. “Nos entendimos desde el inicio porque pensamos igual, compartimos los mismos principios y pudimos avanzar muy rápido en una negociación donde la confianza fue clave”, señaló Angulo, compartiendo la visión de la cooperativa.
Por su parte, Mauro Giaccone coincidió con Angulo en la necesidad de que las empresas se concentren en un negocio específico para crecer y desarrollarse. En el caso de Pronto Pago, ese foco es la recaudación. “Encontrarnos con una empresa como Bica Ágil, con una marca reconocida, ordenada y con un crecimiento muy interesante en Santa Fe y el Litoral, además de muchos convenios que permiten potenciar nuestros acuerdos, nos cerraba por todos lados. Como dijo Mariano, la operación dependía más de acordar condiciones que de resolver cuestiones estratégicas, y eso la hizo mucho más sencilla”, afirmó.
La marca Bica, próxima a cumplir 50 años desde su nacimiento en el año 1978, es una de las más fuertes y prestigiosas de la región. La Cooperativa la conservó cuando, en 1997, el banco fue vendido al Banco del Suquía, ya que no formó parte de la transición de marca. En esta nueva etapa, Bica permanecerá en las agencias de cobro durante 12 meses, hasta que pasen a operar bajo la denominación comercial “Pronto Pago”. Con esta operación, confiesa Mauro la compañía incrementará su red nacional en un 10%.
“Para Pronto Pago, la compra de Bica Ágil es importante por cuatro razones concretas: el crecimiento de la red; el vínculo con entidades de Santa Fe y la zona donde Bica recauda, que son relaciones directas con empresas; el aumento de volumen en un negocio atravesado por muchas transformaciones; y, finalmente, porque no se trata solo de una adquisición. Ya estamos trabajando de lleno en aspectos estratégicos de la alianza con el banco y desarrollando iniciativas conjuntas para potenciar las sinergias que vemos entre ambas organizaciones”, explicó Giaccone.
Uno de los principales desafíos para ambas empresas será sostener la competitividad en un contexto de digitalización acelerada —un proceso que la pandemia multiplicó por cuatro— y que resta clientes al negocio de cercanía, como las agencias de cobro. A esto se suma la competencia de jugadores más grandes, incluso internacionales. En ese marco, destacaron el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado: “Muchas veces cuesta que nos crean que empresas del interior cuentan con estas capacidades. Es sorprendente el nivel de herramientas tecnológicas y de apertura que tiene Banco Bica; no es un cumplido, sino la base para construir juntos”.
“El desafío de Pronto Pago es ofrecer la mayor cantidad de opciones para que el público elija. Ya no es posible intentar conducir a los usuarios hacia los canales que uno cree o quiere que utilicen. No hay un canal mejor o peor: el desafío es que cada usuario, por sus propias razones, elija alguno de los canales que ofrecemos. Ahí es donde nos gusta competir. Tenemos que estar presentes en la mayor cantidad de canales y opciones posibles. Por eso apostamos a que la red física siga creciendo, porque muchos usuarios todavía prefieren pagar de ese modo, mientras desarrollamos cada vez más productos digitales para quienes eligen una experiencia 100% digital. Así vemos la estrategia y la evolución actual del mercado de recaudación”, enumeró Mauro Giaccone.