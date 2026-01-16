Luis Caputo destacó el superávit por segundo año consecutivo y sin dejar de pagar servicios de deuda
El ministro destacó el resultado obtenido con baja de impuestos e incremento del gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar, que se incrementó 43% en términos reales, en comparación con 2023. Desde el Congreso advierten que hubo déficit financiero.
Luis Caputo analiza distintas alternativas para cubrir los vencimientos de deuda de enero.
El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.769.219 millones y un superávit financiero de $1.453.819 millones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PBI, respectivamente. Los datos los proporcionó personalmente el ministro Luis Caputo en redes sociales.
“En línea con la estacionalidad del gasto primario durante el mes, en diciembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones.
Caputo destacó el resultado positivo de la gestión.
“Se trata -destacó el titular de Economía- de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.
La baja del gasto
Caputo destacó que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales. No obstante, esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables.
“El gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar se incrementó 43% en términos reales en la comparación diciembre 2025 vs diciembre 2023, representando un 92% de la canasta básica alimentaria vs un 55% en diciembre 2023”.
La Tarjeta Alimentar y una estrategia "sin intermediarios".
El superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PIB desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.
“Durante diciembre de 2025 se produjo una nueva reducción de derechos de exportación de 2 p.p. para los complejos soja, trigo y cebada y de 1 p.p. para los complejos maíz, sorgo y girasol”, recordó además el ministro.
Destacó que “el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026. El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PBI”.
Otra forma de calcular
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Administración Pública Nacional (APN) finalizó 2025 con un superávit primario de $9,6 billones y, luego del pago de intereses, y un déficit financiero de $1,6 billones, lo que implica un deterioro respecto a los resultados obtenidos el año anterior.
¿Por que la diferencia? La contabilidad de Caputo es en “base caja”, es decir lo efectivamente cobrado y pagado; la del Congreso es sobre el “devengado” e incluye gastos efectuados pero no pagados, por lo que hay todavía plata en “la caja” pero a su vez una “deuda flotante”; es la diferencia entre el superávit y el déficit financiero, entre las dos formas de contar la misma historia.
La OPC es un organismo técnico que asesora a los legisladores nacionales.
La OPC reconoce un superávit primario que “resultó un 24,6% inferior al del año 2024 y el déficit financiero se incrementó 312,6%. Diciembre tuvo resultados negativos primario y financiero: $4,1 billones y $4,6 billones, respectivamente”.
Para la oficina técnica del Poder Legislativo, los ingresos totales cayeron 2,6% y los gastos totales 2,1%. “Se extinguió el Impuesto PAIS, disminuyó Ganancias (por alta base de comparación) y los Derechos a la Exportación retrocedieron 15,5%. Pero mejoró la recaudación de tributos ligados al nivel de actividad como IVA e Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios”.
Sin embargo, el análisis reconoce que si se excluye el tributo eliminado, los ingresos tributarios de la APN disminuirían su caída de 10% a apenas 0,1% en comparación con el año anterior.
“Subió la recaudación anual de la Seguridad Social por la mejora real de las remuneraciones, aunque en noviembre se revirtió esta tendencia positiva registrada durante los 14 meses previos”, expone la OPC.
Dónde están los recortes
Los recortes de gastos están liderados por los subsidios a la energía, intereses de la deuda y gastos en personal. Hubo subas en jubilaciones y pensiones, transferencias al PAMI y asignaciones familiares.
“A través de decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas, se modificó el presupuesto anual previsto de modo tal que los recursos se incrementaron 54,3% y los gastos aumentaron 36,0%”, advierte la OPC.