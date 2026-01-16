El gasto bajó 27% desde 2023

Luis Caputo destacó el superávit por segundo año consecutivo y sin dejar de pagar servicios de deuda

El ministro destacó el resultado obtenido con baja de impuestos e incremento del gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar, que se incrementó 43% en términos reales, en comparación con 2023. Desde el Congreso advierten que hubo déficit financiero.