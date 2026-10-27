Argentina recibió 432.200 turistas internacionales en septiembre de 2026, lo que representó un aumento del 15,3% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que 613.100 residentes viajaron al exterior, un 13,2% menos interanual, según el informe de estadísticas de turismo internacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Cuáles fueron los países más elegidos por los argentinos y cuántos turistas llegaron en septiembre
El ingreso de visitantes extranjeros creció más de un 15% interanual durante septiembre, aunque el balance final del sector mantuvo una tendencia deficitaria.
El organismo precisó que, al contabilizar también a los excursionistas —visitantes que no pernoctan en el destino—, ingresaron al país 733.600 visitantes no residentes, un 14,2% más que en septiembre de 2025.
En sentido contrario, las salidas internacionales sumaron 1.047.700 visitantes residentes, una caída del 13% interanual.
Respecto de las vías de acceso, el 52,9% de los turistas internacionales ingresó por vía aérea, el 34,8% por vía terrestre y el 12,4% por vía fluvial o marítima. Entre los residentes que viajaron al exterior, el 59,4% salió por avión, el 32,9% por tierra y el 7,7% por vía fluvial o marítima.
Como resultado de estos movimientos, el turismo internacional registró en septiembre un saldo negativo de 180.800 turistas, dado que la cantidad de residentes que viajaron al exterior superó a la de extranjeros que llegaron al país. Si se consideran todos los visitantes, incluidos los excursionistas, el saldo también fue negativo, con 314.100 personas.
De dónde arribaron más turistas
En cuanto al origen de los turistas que llegaron a la Argentina, Brasil encabezó la lista con 113.800 personas, seguido por Uruguay, con 78.100, y el grupo de países denominado “Resto de América”, con 59.800. En tanto, entre los destinos elegidos por los argentinos se destacaron Brasil, con 124.000 turistas, Europa, con 94.000, y el resto de América, con 88.800.
A dónde viajaron más los argentinos
El destino principal de los turistas se distribuyó entre Europa, preferido por el 27,1%; seguido por Brasil, seleccionada por el 23,1%; y los países que conforman “Resto de América”, elegidos por el 18,1%.
El 67,5% de los turistas indicó que el principal motivo de su viaje fue “Vacaciones/ocio”; seguido por “Visita a familiares o amigos”, con el 15,0%.
El 34,1% eligió hospedarse en “Hoteles 4 y 5 estrellas”. Le siguió la categoría “Alquiler de casa o departamento”, seleccionada por el 24,6%.
Las pernoctaciones de turistas residentes fueron 15.023,4 miles. Los destinos que concentraron el mayor número de pernoctaciones fueron Europa, “Estados Unidos y Canadá” y Brasil, que contaron con el 42,1%, el 18,9% y el 13,8%, respectivamente.
La estadía promedio fue de 15,7 noches. Los países que conforman el bloque “Resto del mundo” y Europa tuvieron las mayores estadías promedio: 31,0 y 24,4 noches, respectivamente.
El gasto total del turismo emisivo alcanzó los USD 1.558,9 millones. El gasto diario promedio por persona fue USD 103,8. El mayor gasto diario promedio por persona se registró en “Estados Unidos y Canadá” que fue de USD 133,6; y los países que conforman el bloque “Resto de América”, que registró un gasto promedio de USD 130,9.