Las ventas navideñas crecieron 1,3% impulsadas por promociones y financiamiento

Las ventas de los comercios minoristas durante la última Navidad registraron un crecimiento interanual del 1,3% a precios constantes, un dato que refleja una leve recuperación del consumo en un escenario económico todavía marcado por la cautela de los hogares.
El resultado, si bien modesto, fue interpretado como una señal positiva por el sector comercial, que llegó a las fiestas con expectativas moderadas y una fuerte dependencia de promociones para sostener la demanda.
El incremento se produjo en un contexto de ingresos ajustados, inflación persistente y priorización del gasto esencial, lo que llevó a los consumidores a planificar con mayor cuidado sus compras navideñas. En ese marco, el crecimiento estuvo lejos de un boom de consumo, pero permitió a muchos comercios cerrar el año con algo más de movimiento del esperado.
La financiación en cuotas en rubros como la indumentaria funcionó como un incentivo.
Promociones y cuotas, claves para sostener las ventas
Uno de los factores centrales que explicó el resultado fue la amplia utilización de descuentos, ofertas especiales y planes de financiación. La gran mayoría de los comercios recurrió a rebajas de precios, cuotas sin interés y promociones por pago en efectivo o transferencia, estrategias que resultaron determinantes para concretar ventas.
Muchos consumidores optaron por regalos de menor valor o buscaron maximizar el rendimiento de su presupuesto a través de precios promocionales. La financiación en cuotas, especialmente en rubros como indumentaria, calzado y perfumería, funcionó como un incentivo clave para destrabar decisiones de compra en un escenario de ingresos limitados.
El desempeño de las ventas fue heterogéneo según el sector. Algunos rubros mostraron subas por encima del promedio, mientras que otros registraron caídas en comparación con la Navidad anterior. Entre los sectores con mejor desempeño se destacaron la perfumería y el calzado, impulsados por su perfil de regalo tradicional y la posibilidad de acceder a promociones atractivas.
La indumentaria logró un resultado positivo, aunque más moderado, con consumidores que priorizaron artículos básicos y evitaron compras impulsivas. En contraste, rubros como juguetería, librerías y productos electrónicos evidenciaron una menor demanda, asociada a precios elevados y a un consumo más racionalizado por parte de las familias.
Promociones y cuotas, claves para sostener las ventas.
Ticket promedio y expectativas del sector
El ticket promedio de compra durante las fiestas se ubicó en torno a los 36 mil pesos, con importantes variaciones según el rubro y el tipo de comercio. En general, los consumidores buscaron cumplir con los compromisos tradicionales de la fecha, pero ajustando cantidades y eligiendo opciones más económicas.
En cuanto a las expectativas, una parte de los comerciantes consideró que las ventas estuvieron en línea o levemente por encima de lo previsto, mientras que otro grupo expresó que el resultado fue inferior a sus proyecciones iniciales. Esta diversidad de percepciones refleja un escenario de recuperación parcial, sin una mejora generalizada del consumo.
En síntesis, la Navidad dejó un balance levemente positivo para el comercio minorista, sostenido principalmente por estrategias comerciales agresivas más que por una recuperación sólida del poder adquisitivo. El dato del crecimiento interanual aporta una señal alentadora, aunque insuficiente para revertir un año marcado por la retracción del consumo.