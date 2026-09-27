Cómo prepararse para lo que viene

“No hay una carrera correcta”: estudiar para adaptarse a un mundo que se transforma

La emprendedora tecnológica Eliana Bracciaforte ayuda a pensar qué debería aprender hoy un joven que está por comenzar la su camino universitario. Defiende el valor del título, destaca la importancia del pensamiento crítico y propone mirar la tecnología como una herramienta que obliga a elevar la calidad del trabajo humano.