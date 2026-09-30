Elegir qué estudiar después de terminar la escuela secundaria puede abrir un abanico de preguntas: qué carrera elegir, cuánto dura, qué materias tiene y cómo es la experiencia cotidiana de cursar.
Expocarreras: qué ofrece la Universidad de Concepción del Uruguay
La Universidad de Concepción del Uruguay participa de la feria organizada por la UNL y presenta entre sus propuestas las licenciaturas en Nutrición y en Gestión y Comercialización de Negocios.
En ese contexto, Expocarreras se presenta como un espacio para que los estudiantes puedan conocer distintas alternativas antes de tomar una decisión. La propuesta, organizada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), reúne más de 140 carreras de la propia universidad y suma la oferta académica de otras 24 instituciones de la región.
Entre las instituciones que participan de la feria se encuentra la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), que llegó con estudiantes para presentar algunas de sus propuestas y conversar directamente con quienes se acercan al espacio universitario.
Juan Ignacio Vacirca, estudiante de la Licenciatura en Nutrición, participó de la actividad y explicó qué encuentran los jóvenes que se interesan por esta carrera y por Gestión y Comercialización de Negocios.
Una mirada integral sobre nutrición
Durante la feria, Vacirca contó que participa junto a otros estudiantes para explicar a los jóvenes en qué consiste la carrera de Nutrición y cuál es su enfoque. También acompañan la presentación de la propuesta de Gestión y Comercialización de Negocios.
La intención, según explicó, va más allá de enumerar materias o explicar cuánto dura una carrera. Se trata de transmitir la experiencia de quienes ya están cursando y acercar a los estudiantes una mirada concreta sobre lo que significa elegir una determinada profesión.
“Generalmente explicarle a los chicos de qué va la carrera, cuál es el enfoque, por lo menos en la nuestra”, señaló Vacirca, quien remarcó además la importancia de transmitir la pasión por lo que estudian para ayudar a que cada visitante pueda encontrar su propia vocación.
En su caso particular, la elección de Nutrición estuvo inicialmente vinculada con el deporte. Sin embargo, a medida que avanzó en la carrera, descubrió otras áreas relacionadas con la alimentación y con la posibilidad de acompañar a personas que tienen dudas sobre cómo alimentarse o que buscan modificar determinados hábitos.
“Yo entré por el deporte”, explicó. Con el tiempo, sostuvo, la carrera le permitió ampliar la mirada y conocer distintas ramas vinculadas con la nutrición.
Para Vacirca, uno de los aspectos que más le interesó de la profesión es la posibilidad de ayudar a personas que tienen dudas sobre su alimentación o que buscan encontrar una forma de vida que se adapte a sus necesidades.
Durante Expocarreras, una de las consultas que más reciben los estudiantes que se acercan al stand es precisamente una pregunta general: qué es la nutrición.
“Más que nada es inculcarle que nosotros enseñamos a comer prácticamente, dependiendo del contexto de una persona”, explicó Vacirca al describir el enfoque que transmiten durante la feria.
La consulta puede parecer sencilla, pero para quienes están por comenzar una carrera representa también un punto de partida. La feria permite que los futuros estudiantes puedan formular esas preguntas básicas y conocer de primera mano qué significa estudiar una determinada disciplina.
Cómo es estudiar Nutrición en la UCU
La Licenciatura en Nutrición tiene una duración de cuatro años, de acuerdo con lo explicado por Vacirca. El plan de estudios tuvo recientemente una modificación y está organizado con materias cuatrimestrales.
Durante la carrera aparecen desde el comienzo contenidos relacionados específicamente con el campo de la nutrición, aunque también incluye materias básicas como Matemática y Química.
Para quienes todavía están evaluando alternativas, conocer cómo está organizado el plan de estudios puede ser una herramienta para saber si los contenidos de una carrera coinciden con sus intereses.
En Expocarreras, los estudiantes de la UCU acercan precisamente ese tipo de información a quienes visitan el espacio de la institución. Además, los folletos que presentan durante la feria cuentan con material de estudio correspondiente a las materias de las carreras que están difundiendo.
La propuesta de la UCU que se presenta en la feria también incluye la carrera de Gestión y Comercialización de Negocios, otra de las alternativas que los estudiantes acercan a quienes buscan conocer opciones de formación universitaria.
Según explicó Vacirca, las carreras que están presentando tienen una duración de entre tres y cuatro años, dependiendo de la propuesta.
Otro de los aspectos que destacó es la modalidad de cursado. Las carreras son presenciales en la sede de Concepción. Vacirca también señaló que existen propuestas y sedes que cuentan con alternativas presenciales y virtuales, aunque la cursada de las carreras que están presentando en la feria se desarrolla presencialmente en la sede de Concepción.
El vínculo entre estudiantes y docentes
Para Vacirca, uno de los aspectos que diferencia su experiencia en la UCU es el vínculo que se genera dentro de la comunidad universitaria.
Describió una comunidad en la que los estudiantes se conocen entre sí y donde, al tratarse de grupos reducidos, se generan relaciones cercanas que pueden continuar más allá de la cursada.
“Nos conocemos entre todos”, explicó. Para el estudiante, esa dinámica permite fortalecer los vínculos entre compañeros y construir relaciones que trascienden el ámbito de la facultad.
Ese contacto cercano también se extiende a los docentes. Vacirca destacó especialmente el trato personalizado que se genera entre profesores y estudiantes y consideró que esa cercanía permite aprovechar de otra manera las instancias de aprendizaje.
“A mí me tocó estudiar en diferentes lados y lo que saco de positivo acá en ese sentido es eso, el trato con el docente es mucho más personal”, señaló.
Para quienes visitan Expocarreras y todavía no conocen la institución, ese tipo de experiencia constituye otro de los aspectos que pueden consultar directamente con los estudiantes que representan a la universidad durante la feria.
Ficha Comparativa: Propuestas de la Universidad de Concepción del Uruguay
Duración, modalidad, estructura de materias y perfil profesional de las carreras presentadas en la feria universitaria.
|Aspecto
|Licenciatura en Nutrición
|Lic. en Gestión y Comercialización
|Duración
|4 años
|3 a 4 años (según propuesta)
|Modalidad
|Presencial (Sede Concepción)
|Presencial (Sede Concepción)
|Régimen
|Cuatrimestral (plan actualizado)
|Cuatrimestral
|Materias iniciales
|Básicas de ciencia (Química, Matemática) + asignaturas específicas
|Introducción a los negocios, comercialización y gestión
|Enfoque principal
|Educación alimentaria, contexto individual, nutrición deportiva y salud integral
|Estrategia comercial, administración de empresas y desarrollo de negocios
|Formato de grupo
|Grupos reducidos y trato personalizado
|Grupos reducidos y vínculo directo con docentes
“Más que nada es inculcarle que nosotros enseñamos a comer prácticamente, dependiendo del contexto de una persona. Entré por el deporte y con el tiempo la carrera me permitió ampliar la mirada a otras ramas”.
Canales de consulta e información
La participación de la UCU en Expocarreras permite a los estudiantes secundarios y a quienes están buscando una nueva formación acercarse a la institución, consultar sobre las carreras y conocer cómo es la experiencia de quienes actualmente las cursan.
En el caso de Nutrición, los visitantes pueden consultar sobre la duración de la carrera, las materias, el plan de estudios y el enfoque de la formación. También pueden conocer la propuesta de Gestión y Comercialización de Negocios.
Quienes quieran ampliar la información pueden ingresar al sitio ucu.edu.ar. Además, durante la feria, los folletos disponibles en el espacio de la universidad incluyen material de estudio de las materias que fueron presentadas.
De esta manera, Expocarreras funciona como un punto de encuentro entre quienes están por tomar una decisión sobre su futuro académico y las instituciones que ofrecen distintas alternativas de formación.
La propuesta permite comparar opciones, hacer preguntas y conocer de manera directa cómo es estudiar una determinada carrera. Para los estudiantes que todavía no tienen definida su vocación, ese primer contacto puede ser también una oportunidad para descubrir qué área despierta mayor interés antes de tomar una decisión.