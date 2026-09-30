#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Educación superior

Expocarreras: qué ofrece la Universidad de Concepción del Uruguay

La Universidad de Concepción del Uruguay participa de la feria organizada por la UNL y presenta entre sus propuestas las licenciaturas en Nutrición y en Gestión y Comercialización de Negocios.

La participación de la UCU en Expocarreras permite a los estudiantes secundarios acercarse a la instituciónLa participación de la UCU en Expocarreras permite a los estudiantes secundarios acercarse a la institución
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Elegir qué estudiar después de terminar la escuela secundaria puede abrir un abanico de preguntas: qué carrera elegir, cuánto dura, qué materias tiene y cómo es la experiencia cotidiana de cursar.

En ese contexto, Expocarreras se presenta como un espacio para que los estudiantes puedan conocer distintas alternativas antes de tomar una decisión. La propuesta, organizada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), reúne más de 140 carreras de la propia universidad y suma la oferta académica de otras 24 instituciones de la región.

Entre las instituciones que participan de la feria se encuentra la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), que llegó con estudiantes para presentar algunas de sus propuestas y conversar directamente con quienes se acercan al espacio universitario.

Juan Ignacio Vacirca, estudiante de la Licenciatura en Nutrición, participó de la actividad y explicó qué encuentran los jóvenes que se interesan por esta carrera y por Gestión y Comercialización de Negocios.

Propuesta de la UCUPropuestas de la UCU

Una mirada integral sobre nutrición

Durante la feria, Vacirca contó que participa junto a otros estudiantes para explicar a los jóvenes en qué consiste la carrera de Nutrición y cuál es su enfoque. También acompañan la presentación de la propuesta de Gestión y Comercialización de Negocios.

La intención, según explicó, va más allá de enumerar materias o explicar cuánto dura una carrera. Se trata de transmitir la experiencia de quienes ya están cursando y acercar a los estudiantes una mirada concreta sobre lo que significa elegir una determinada profesión.

“Generalmente explicarle a los chicos de qué va la carrera, cuál es el enfoque, por lo menos en la nuestra”, señaló Vacirca, quien remarcó además la importancia de transmitir la pasión por lo que estudian para ayudar a que cada visitante pueda encontrar su propia vocación.

Mirá tambiénEntre carreras, maquetas y simuladores, abrió la Expocarreras en Santa Fe

En su caso particular, la elección de Nutrición estuvo inicialmente vinculada con el deporte. Sin embargo, a medida que avanzó en la carrera, descubrió otras áreas relacionadas con la alimentación y con la posibilidad de acompañar a personas que tienen dudas sobre cómo alimentarse o que buscan modificar determinados hábitos.

“Yo entré por el deporte”, explicó. Con el tiempo, sostuvo, la carrera le permitió ampliar la mirada y conocer distintas ramas vinculadas con la nutrición.

Para Vacirca, uno de los aspectos que más le interesó de la profesión es la posibilidad de ayudar a personas que tienen dudas sobre su alimentación o que buscan encontrar una forma de vida que se adapte a sus necesidades.

Durante Expocarreras, una de las consultas que más reciben los estudiantes que se acercan al stand es precisamente una pregunta general: qué es la nutrición.

“Más que nada es inculcarle que nosotros enseñamos a comer prácticamente, dependiendo del contexto de una persona”, explicó Vacirca al describir el enfoque que transmiten durante la feria.

La consulta puede parecer sencilla, pero para quienes están por comenzar una carrera representa también un punto de partida. La feria permite que los futuros estudiantes puedan formular esas preguntas básicas y conocer de primera mano qué significa estudiar una determinada disciplina.

La participación de la UCU en Expocarreras permite a los estudiantes secundarios acercarse a la instituciónLa participación de la UCU en Expocarreras permite a los estudiantes secundarios acercarse a la institución

Cómo es estudiar Nutrición en la UCU

La Licenciatura en Nutrición tiene una duración de cuatro años, de acuerdo con lo explicado por Vacirca. El plan de estudios tuvo recientemente una modificación y está organizado con materias cuatrimestrales.

Durante la carrera aparecen desde el comienzo contenidos relacionados específicamente con el campo de la nutrición, aunque también incluye materias básicas como Matemática y Química.

Para quienes todavía están evaluando alternativas, conocer cómo está organizado el plan de estudios puede ser una herramienta para saber si los contenidos de una carrera coinciden con sus intereses.

En Expocarreras, los estudiantes de la UCU acercan precisamente ese tipo de información a quienes visitan el espacio de la institución. Además, los folletos que presentan durante la feria cuentan con material de estudio correspondiente a las materias de las carreras que están difundiendo.

La propuesta de la UCU que se presenta en la feria también incluye la carrera de Gestión y Comercialización de Negocios, otra de las alternativas que los estudiantes acercan a quienes buscan conocer opciones de formación universitaria.

Según explicó Vacirca, las carreras que están presentando tienen una duración de entre tres y cuatro años, dependiendo de la propuesta.

Otro de los aspectos que destacó es la modalidad de cursado. Las carreras son presenciales en la sede de Concepción. Vacirca también señaló que existen propuestas y sedes que cuentan con alternativas presenciales y virtuales, aunque la cursada de las carreras que están presentando en la feria se desarrolla presencialmente en la sede de Concepción.

Mirá tambiénElegir una carrera en tiempos de IA: “La información sola no alcanza para decidir”

El vínculo entre estudiantes y docentes

Para Vacirca, uno de los aspectos que diferencia su experiencia en la UCU es el vínculo que se genera dentro de la comunidad universitaria.

Describió una comunidad en la que los estudiantes se conocen entre sí y donde, al tratarse de grupos reducidos, se generan relaciones cercanas que pueden continuar más allá de la cursada.

“Nos conocemos entre todos”, explicó. Para el estudiante, esa dinámica permite fortalecer los vínculos entre compañeros y construir relaciones que trascienden el ámbito de la facultad.

Ese contacto cercano también se extiende a los docentes. Vacirca destacó especialmente el trato personalizado que se genera entre profesores y estudiantes y consideró que esa cercanía permite aprovechar de otra manera las instancias de aprendizaje.

“A mí me tocó estudiar en diferentes lados y lo que saco de positivo acá en ese sentido es eso, el trato con el docente es mucho más personal”, señaló.

Para quienes visitan Expocarreras y todavía no conocen la institución, ese tipo de experiencia constituye otro de los aspectos que pueden consultar directamente con los estudiantes que representan a la universidad durante la feria.

Expocarreras UCU • Oferta Académica

Ficha Comparativa: Propuestas de la Universidad de Concepción del Uruguay

Duración, modalidad, estructura de materias y perfil profesional de las carreras presentadas en la feria universitaria.

Duración promedio
3 a 4 años
Planes de estudio optimizados
Sede de Cursado
Presencial
Sede Concepción del Uruguay
Organización
Cuatrimestral
Materias teóricas y prácticas
Aspecto Licenciatura en Nutrición Lic. en Gestión y Comercialización
Duración 4 años 3 a 4 años (según propuesta)
Modalidad Presencial (Sede Concepción) Presencial (Sede Concepción)
Régimen Cuatrimestral (plan actualizado) Cuatrimestral
Materias iniciales Básicas de ciencia (Química, Matemática) + asignaturas específicas Introducción a los negocios, comercialización y gestión
Enfoque principal Educación alimentaria, contexto individual, nutrición deportiva y salud integral Estrategia comercial, administración de empresas y desarrollo de negocios
Formato de grupo Grupos reducidos y trato personalizado Grupos reducidos y vínculo directo con docentes
Licenciatura en Nutrición 4 Años • Presencial
Organización académica: Plan de estudios cuatrimestral recientemente modificado. Incorpora desde el comienzo contenidos del campo específico de la nutrición junto a materias de formación básica como Matemática y Química.
Enfoque de la carrera: Va más allá de la nutrición deportiva o la enumeración de dietas: se centra en enseñar a comer adaptándose al contexto socio-cultural e individual de cada persona y acompañar cambios de hábitos sostenibles.
Materiales en Expocarreras: Los folletos presentados en el stand incluyen muestras concretas de material de estudio de las materias de la carrera para que los ingresantes conozcan de antemano el nivel y tipo de contenidos.

“Más que nada es inculcarle que nosotros enseñamos a comer prácticamente, dependiendo del contexto de una persona. Entré por el deporte y con el tiempo la carrera me permitió ampliar la mirada a otras ramas”.

— Juan Ignacio Vacirca, estudiante de Nutrición en la UCU

Lic. en Gestión y Comercialización de Negocios 3 a 4 Años • Presencial
Organización académica: Plan cuatrimestral diseñado para brindar herramientas ágiles de gestión, planificación estratégica y análisis del mercado desde los primeros cuatrimestres.
Enfoque de la carrera: Dirigido a formar profesionales capaces de detectar oportunidades comerciales, liderar proyectos empresariales, optimizar procesos de venta y gestionar organizaciones públicas o privadas.
Modalidad y sedes: Cursado presencial en la sede Concepción del Uruguay, integrándose a la dinámica de trabajo en comisiones pequeñas y aprendizaje práctico.
Diferenciales de la experiencia universitaria en UCU
Comunidad Cercana
Grupos reducidos que facilitan la integración entre compañeros y crean relaciones que trascienden la facultad.
Trato Docente Personalizado
Contacto directo y cercano con los profesores, optimizando las instancias de aprendizaje y consulta cotidiana.
Canales de Información
Consultas sobre inscripciones y planes completos de estudio disponibles en la web oficial ucu.edu.ar.

Canales de consulta e información

La participación de la UCU en Expocarreras permite a los estudiantes secundarios y a quienes están buscando una nueva formación acercarse a la institución, consultar sobre las carreras y conocer cómo es la experiencia de quienes actualmente las cursan.

En el caso de Nutrición, los visitantes pueden consultar sobre la duración de la carrera, las materias, el plan de estudios y el enfoque de la formación. También pueden conocer la propuesta de Gestión y Comercialización de Negocios.

Quienes quieran ampliar la información pueden ingresar al sitio ucu.edu.ar. Además, durante la feria, los folletos disponibles en el espacio de la universidad incluyen material de estudio de las materias que fueron presentadas.

De esta manera, Expocarreras funciona como un punto de encuentro entre quienes están por tomar una decisión sobre su futuro académico y las instituciones que ofrecen distintas alternativas de formación.

La propuesta permite comparar opciones, hacer preguntas y conocer de manera directa cómo es estudiar una determinada carrera. Para los estudiantes que todavía no tienen definida su vocación, ese primer contacto puede ser también una oportunidad para descubrir qué área despierta mayor interés antes de tomar una decisión.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Educación
EducacionSF
Santa Fe Ciudad
Santa Fe
Estación Belgrano
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro