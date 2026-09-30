Expocarreras: qué ofrece la Universidad de Concepción del Uruguay

Licenciatura en Nutrición 4 Años • Presencial

Organización académica: Plan de estudios cuatrimestral recientemente modificado. Incorpora desde el comienzo contenidos del campo específico de la nutrición junto a materias de formación básica como Matemática y Química.

Enfoque de la carrera: Va más allá de la nutrición deportiva o la enumeración de dietas: se centra en enseñar a comer adaptándose al contexto socio-cultural e individual de cada persona y acompañar cambios de hábitos sostenibles.